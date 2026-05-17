HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công tác chế tạo máy bay chở khách Tu-454 đang được gấp rút tiến hành

Bạch Dương
|

GD&TĐ - Nhu cầu của hàng không Nga đối với một máy bay chở khách thân rộng như chiếc Tu-454 rõ ràng là rất lớn.

Mới đây các chuyên gia từ Công ty Cổ phần Tupolev (một công ty con của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất - UAC, trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã giới thiệu mô hình máy bay chở khách thân rộng tầm xa đầy triển vọng Tu-454 tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm Nga lần thứ 20 ở Kazan, Tatarstan.

Máy bay này dự kiến có thể chở tới 350 hành khách trên quãng đường khoảng 15.000km mà không cần tiếp nhiên liệu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu bay liên lục địa hiện đại.

Mô hình đã được giới thiệu với Tổng thống Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov và Cố vấn Tổng thống Nga Andrei Fursenko.

Ông Alexey Shadanov - Giám đốc Dự án tại Tupolev cho biết các chuyên gia hiện đang tập trung vào việc tăng sản lượng máy bay chở khách thân hẹp tầm trung Tu-214 để đáp ứng thị trường Nga.

"Đồng thời đội ngũ thiết kế không ngừng nỗ lực cải tiến máy móc và phát triển các thiết kế, công nghệ mới. Chúng tôi hợp tác với nhiều viện nghiên cứu và trung tâm khoa học hàng đầu trong ngành, luôn xem xét mọi xu hướng trên toàn cầu", ông Shadanov nói thêm.

Máy bay chở khách thân rộng Tu-454 là một dự án đầy tham vọng của Nga.

Máy bay chở khách Tu-454 sẽ được trang bị 2 động cơ phản lực turbo PD-26 tiên tiến mạnh mẽ của Nga với lực đẩy siêu cao (khoảng 26 tấn), đảm bảo hiệu quả hoạt động của chiếc phi cơ.

Hệ thống động cơ này đang được các nhà thiết kế tại UEC - Aviadvigatel có trụ sở tại Perm phát triển dựa trên công nghệ PD-35. Tuy nhiên, dự án Tu-454 đầy tham vọng vẫn đang trong giai đoạn đầu, do đó các thông số kỹ thuật chi tiết, tiến độ thực hiện và các giai đoạn của dự án vẫn chưa được tiết lộ.

Theo Reporter
Tags

Tu-454

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

BYD ra mắt xe điện mới: Sạc 9 phút đầy pin, với khả năng chạy bằng 3 bánh

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại