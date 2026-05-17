Công tác chế tạo máy bay chở khách Tu-454 đang được gấp rút tiến hành

Mới đây các chuyên gia từ Công ty Cổ phần Tupolev (một công ty con của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất - UAC, trực thuộc Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec) đã giới thiệu mô hình máy bay chở khách thân rộng tầm xa đầy triển vọng Tu-454 tại Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm Nga lần thứ 20 ở Kazan, Tatarstan.

Máy bay này dự kiến có thể chở tới 350 hành khách trên quãng đường khoảng 15.000km mà không cần tiếp nhiên liệu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu bay liên lục địa hiện đại.

Mô hình đã được giới thiệu với Tổng thống Tatarstan - ông Rustam Minnikhanov, Bộ trưởng Khoa học và Giáo dục Đại học Nga Valery Falkov và Cố vấn Tổng thống Nga Andrei Fursenko.

Ông Alexey Shadanov - Giám đốc Dự án tại Tupolev cho biết các chuyên gia hiện đang tập trung vào việc tăng sản lượng máy bay chở khách thân hẹp tầm trung Tu-214 để đáp ứng thị trường Nga.

"Đồng thời đội ngũ thiết kế không ngừng nỗ lực cải tiến máy móc và phát triển các thiết kế, công nghệ mới. Chúng tôi hợp tác với nhiều viện nghiên cứu và trung tâm khoa học hàng đầu trong ngành, luôn xem xét mọi xu hướng trên toàn cầu", ông Shadanov nói thêm.

Máy bay chở khách thân rộng Tu-454 là một dự án đầy tham vọng của Nga.

Máy bay chở khách Tu-454 sẽ được trang bị 2 động cơ phản lực turbo PD-26 tiên tiến mạnh mẽ của Nga với lực đẩy siêu cao (khoảng 26 tấn), đảm bảo hiệu quả hoạt động của chiếc phi cơ.

Hệ thống động cơ này đang được các nhà thiết kế tại UEC - Aviadvigatel có trụ sở tại Perm phát triển dựa trên công nghệ PD-35. Tuy nhiên, dự án Tu-454 đầy tham vọng vẫn đang trong giai đoạn đầu, do đó các thông số kỹ thuật chi tiết, tiến độ thực hiện và các giai đoạn của dự án vẫn chưa được tiết lộ.