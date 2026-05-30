Công Phượng, Xuân Trường tỏa sáng rực rỡ, giành chức vô địch đầu tiên sau 11 năm chờ đợi

Với 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng Bắc Ninh, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ lên hạng sớm 1 vòng đấu nếu như giành chiến thắng trước Long An trong trận đấu thuộc vòng 21 giải Hạng Nhất 2025/26.

Trên sân nhà, Đồng Nai ra sân với đội hình giàu sức tấn công. Những trụ cột như Xuân Trường, Minh Vương, Alex Sandro, Lê Thanh Bình, Lưu Tự Nhân được điền vào danh sách đá chính. Ngoài ra còn có những Công Phượng, Hồ Thanh Minh trên băng ghế dự bị sẵn sàng nhập cuộc.

Tuy nhiên, hiệp một diễn ra không hề dễ dàng cho Đồng Nai. Long An dù đã hết mục tiêu vẫn thi đấu khá kiên cường và khiến cho đội chủ nhà không thể nào tìm được bàn thắng. Trong cơ hội ngon ăn nhất, Tấn Sinh lại đưa bóng trúng cột dọc ở khoảng cách rất gần.

Sang hiệp hai, Công Phượng được tung vào sân. Đồng Nai gia tăng áp lực tấn công với những tình huống lên bóng dồn dập.

Nỗ lực của đội chủ nhà sớm được đền đáp. Phút 50, từ quả đá phạt góc của Công Phượng, cầu thủ Long An lúng túng để bóng chạm tay và bị thổi phạt penalty. Alex Sandro thực hiện thành công quả 11m mang về bàn mở tỉ số.

Tới phút 64, lại là Công Phượng mở ra tình huống nguy hiểm từ quả phạt góc. Đường treo bóng cực đẹp từ chân tiền đạo xứ Nghệ được Xuân Trường tận dụng thành công, đánh đầu tung lưới Long An nâng tỉ số lên 2-0.

Chỉ 1 phút sau, Công Phượng đích thân mình lập công. Người mở ra cơ hội cho Phượng không ai khác ngoài Xuân Trường. Đường chuyền dài của Xuân Trường đưa bóng vào vòng cấm địa. Hậu vệ Long An xử lý không tốt và Công Phượng lập tức chớp thời cơ dứt điểm đánh bại thủ môn đưa cách biệt lên thành 3 bàn.

3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng này giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức vô địch giải Hạng Nhất 2025/26 và giành tấm vé thăng hạng trực tiếp lên V.League sớm 1 vòng đấu.

Với nhóm cầu thủ xuất thân từ lò HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, đây là chức vô địch cấp CLB đầu tiên trong sự nghiệp của họ sau rất nhiều năm chờ đợi.

Minh Vương ra mắt sân chơi chuyên nghiệp năm 2014 trong khi Công Phượng và Xuân Trường chơi trận đấu V.League đầu tiên năm 2015. Họ đã cùng trải qua nhiều thăng trầm trong màu áo CLB HAGL.

Mùa giải 2021, bộ ba này góp công lớn giúp HAGL thi đấu thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng V.League. Nhưng khi mà cơ hội vô địch đang mở ra, ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến giải đấu buộc phải hủy bỏ.

Những cầu thủ “con cưng” của bầu Đức sau đó cũng lần lượt rời sân Pleiku tìm kiếm những bến đỗ mới. Nhiều cái tên như Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy… đã có được danh hiệu cấp CLB. Công Phượng, Xuân Trương và Minh Vương chọn một con đường khác. Vượt qua những thời điểm khó khăn, cuối cùng họ cũng đã cùng CLB Đồng Nai đạt được mục tiêu lớn là hiện diện tại V.League.

Suất thi đấu trận play-off thuộc về CLB Bắc Ninh. Đội bóng xứ Kinh Bắc sẽ thi đấu để tranh suất dự V.League 2026/27 với đội xếp thứ 13 V.League.

Kết quả: Trường Tươi Đồng Nai 3-0 Long An

Bàn thắng: Alex Sandro 50', Xuân Trường 64', Công Phượng 65'