Công Phượng lập công, mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam

Vòng 8 giải Hạng Nhất mùa 2025/26 chứng kiến sự trở lại của Công Phượng. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên của tiền đạo xứ Nghệ cho CLB Trường Tương Đồng Nai sau quãng thời gian dài chấn thương. Thử thách dành cho Công Phượng và đồng đội là CLB Khánh Hòa - đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với Đồng Nai.

Đội khách chỉ mất 3 phút để có bàn thắng dẫn trước. Người lập công là Hà Minh Tuấn. Nhưng Công Phượng đã sớm tỏa sáng để giúp Đồng Nai san bằng cách biệt. Phút 14, chân sút xứ Nghệ phá bẫy việt vị, khống chế bóng gọn gàng rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng chạm chân Trần Đình Bảo bên phía Khánh Hòa rồi lăn từ từ vào lưới.

Công Phượng lập công cho CLB Đồng Nai

Tiếp đà hưng phấn, Đồng Nai có thêm 2 bàn thắng trong khoảng thời gian còn lại để ngược dòng thắng chung cuộc 3-1. 3 điểm có được giúp đội bóng Nam Bộ xây chắc vị trí đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn Khánh Hòa.

Với cá nhân Công Phượng, dù chưa đạt được thể trạng tốt nhất, anh vẫn có màn thể hiện mang tới nhiều điểm sáng. Nếu tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Đông Nai, nhà vô địch AFF Cup 2018 có hi vọng trở lại với đội tuyển Việt Nam.

Hồi tháng 5/2025, Công Phượng cũng từng được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách hội quân. Đáng tiếc, chấn thương đã khiến anh phải ngậm ngùi chia tay đội tuyển. Lần gần nhất Phượng ra sân cho tuyển Việt Nam đã từ năm 2023.