Công Phượng dính tin đồn thất thiệt liên quan đến U23 Việt Nam, nhiều CĐV bị lừa

Ngay sau hiệp 1 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 13/1, trên mạng xã hội đã lan truyền bức ảnh Công Phượng phải nhận thẻ vàng ở trận đấu này. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác.

Sự việc xuất phát từ lý do trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam có sự góp mặt của Nguyễn Công Phương (sinh năm 2006). Khi viết sang tiếng Anh, do không có dấu nên hai cái tên Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Công Phương giống hệt nhau.

Lợi dụng điều này, có người đã dựng tin giả, ghép ảnh với nội dung một trang web quốc tế nhầm lẫn khi dùng hình ảnh của Công Phương và Công Phượng, sau đó đăng lên mạng xã hội.

Bức ảnh sai sự thật này nhanh chóng được chia sẻ rộng, với nhiều lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận. Tuy nhiên trên thực tế, hình ảnh mà trang web quốc tế nói trên sử dụng là ảnh của Công Phương, chứ không phải Công Phượng như tin giả đang lan truyền.

Bức ảnh sai sự thật về Công Phượng.

Trong khi thực tế, trang web thống kê bóng đá quốc tế được nhắc đến sử dụng đúng hình ảnh của Công Phương.

Đây một lần nữa là bài học cho người dùng khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội. Trước đó, nhiều nội dung bịa đặt liên quan đến U23 Việt Nam và VCK U23 châu Á 2026 đã xuất hiện trên youtube, tik tok… với số lượt xem lên tới hàng triệu lượt.

Không ít người đã bày tỏ sự bức xúc khi người thân của mình vướng phải những chiếc bẫy như vậy trên mạng xã hội.