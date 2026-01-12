Diễn biến trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia
Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia
Cục diện bảng đấu
U23 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?
1. U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng nếu:
- Thắng hoặc hòa U23 Saudi Arabia
- Thua cách biệt 1 bàn U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.
2. U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng nếu:
- Thua cách biệt 1 bàn U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan.
- Thua cách biệt 2 bàn U23 Saudi Arabia.
- Thua cách biệt 3 bàn U23 Saudi Arabia nhưng vẫn ghi ít nhất 1 bàn (ví dụ tỉ số: 1-4, 2-5, 3-6...)
- Thua cách 0-3 hoặc cách biệt 4 bàn trở lên trước U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan.
Danh sách ghi bàn
U23 Việt Nam: Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Khang - 1 bàn thắng
U23 Saudi Arabia: Rakan Al-Ghamdi - 2 bàn thắng, Musab Al-Juwayr - 1 bàn thắng
Phong độ
U23 Việt Nam
U23 Saudi Arabia
Thành tích đối đầu