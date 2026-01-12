  Về trang chủ

Diễn biến trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Đoàn quân áo đỏ giữ vững ngôi đầu bảng?

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia thuộc khuôn khổ vòng bảng U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1.

Diễn biến trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia


Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia

Cục diện bảng đấu

Xếp hạng bảng A U23 châu Á 2026 sau 2 lượt trận

U23 Việt Nam đi tiếp trong trường hợp nào?

1. U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhất bảng nếu:

- Thắng hoặc hòa U23 Saudi Arabia

- Thua cách biệt 1 bàn U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan thắng U23 Kyrgyzstan.

2. U23 Việt Nam đi tiếp với ngôi nhì bảng nếu:

- Thua cách biệt 1 bàn U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan.

- Thua cách biệt 2 bàn U23 Saudi Arabia.

- Thua cách biệt 3 bàn U23 Saudi Arabia nhưng vẫn ghi ít nhất 1 bàn (ví dụ tỉ số: 1-4, 2-5, 3-6...)

- Thua cách 0-3 hoặc cách biệt 4 bàn trở lên trước U23 Saudi Arabia, đồng thời U23 Jordan không thắng U23 Kyrgyzstan.

Danh sách ghi bàn

U23 Việt Nam: Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Khang - 1 bàn thắng

U23 Saudi Arabia: Rakan Al-Ghamdi - 2 bàn thắng, Musab Al-Juwayr - 1 bàn thắng

Phong độ

U23 Việt Nam

U23 Saudi Arabia

Thành tích đối đầu

