Công nhân đâm chết bạn gái tại quán karaoke Bắc Ninh: Camera hé lộ nguồn cơn

Từ tối qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ cãi nhau khá gay gắt ở khu vực để xe - thời điểm này có ít người qua lại. Đỉnh điểm, thanh niên đã dùng hung khí giấu trong áo, đâm nhiều nhát vào người bạn gái, khiến nạn nhân nằm gục trên đường. Sau khi gây án, người này còn tỏ ra khá bình tĩnh.

Thanh niên trong clip được xác định là Vi Văn Cường (SN 1986, trú tại xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn), hiện là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu. Còn nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (trú tại phường Viết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). Cường và chị H. có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ tại tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

(Camera ghi lại khoảnh khác cặp đôi cãi vã ở bãi để xe tối 25/1)

Báo Tiền Phong thông tin, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25/1, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc một nam thanh niên dùng dao đâm một nữ giới tại khu vực nhà để xe của quán karaoke thuộc tổ dân phố Núi Hiểu, phường Nếnh.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Theo cơ quan công an, do phát sinh mâu thuẫn trong tình cảm, tối 25/1/2026, khi phát hiện chị H. đi ăn cơm cùng một người khác, Cường đã bám theo.

Thấy chị H. đi vào quán karaoke, Cường gọi bạn gái ra khu vực để xe để nói chuyện. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Cường quay lại xe máy, lấy một con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn, quấn trong áo khoác màu đen rồi quay lại đâm nhiều nhát vào người chị H. Sau khi gây án, Cường vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó.

Nạn nhân đã được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi.

Đối tượng Vi Văn Cường sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Công an phường Nếnh đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.