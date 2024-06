Công nghệ xanh thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại trang trại bò sữa TH true MILK

Thời điểm năm 2009, trong bối cảnh ngành chăn nuôi bò sữa tại Việt Nam còn manh mún, nhỏ lẻ, TH đã triển khai dự án "Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tập trung quy mô công nghiệp" với quan điểm tạo dựng "Cụm trang trại bò sữa chăn nuôi công nghệ cao hành động giảm phát thải khí CO2, thực hành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn". TH ứng dụng công nghệ "đầu cuối thế giới", các tiêu chuẩn sản xuất hiện đại và kiểm soát chất lượng theo chuỗi khép kín trên toàn quy trình. Dự án trị giá 1,2 tỷ đô thời điểm bấy giờ đã gây tiếng vang, làm thay đổi tư duy làm nông nghiệp tại Việt Nam từ sản xuất truyền thống sang sản xuất hiện đại theo hướng sử dụng công nghệ 4.0, tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp đạt chất lượng quốc tế từ đồng đất Việt Nam.



Khởi đầu tại Nghệ An, dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn TH hiện sở hữu đàn bò quy mô gần 70.000 con với các trang trại được phát triển tại nhiều tỉnh trên cả nước như Thanh Hóa, Phú Yên, Lâm Đồng, An Giang,... Riêng tại "thủ phủ bò sữa" của TH ở Nghĩa Đàn - Nghệ An đã có 9 trang trại, cánh đồng nguyên liệu rộng 8.100 ha.

Được xem là một hình mẫu về kinh tế xanh, ba hoạt động được TH chú trọng thực hiện nhằm giảm phát thải bao gồm: cắt giảm phát thải khí nhà kính; chuyển đổi sang sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; hấp thụ khí nhà kính.

Trong đó, TH đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp tại cụm trang trại trung bình đạt 15%/năm (scope 1). Đồng thời, tổng phạm vi phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp (scope 1, 2) trên một đơn vị sản phẩm tại nhà máy, trang trại TH giảm trung bình 15%/năm. Kết quả, với rất nhiều giải pháp đồng bộ và hành động quyết liệt, năm 2022 và năm 2023, hệ thống trang trại của TH đều giảm phát thải trung bình hơn 20%/đơn vị sản phẩm, vượt kế hoạch đề ra.

Các trang trại TH đặc biệt chú ý tới xử lý nước thải. Mỗi cụm trại có một hệ thống xử lý nước thải công suất cao. Toàn bộ nước sau khi được xử lý bằng công nghệ tiên tiến để đạt chất lượng nước đầu ra đảm bảo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường mới được trả về tự nhiên.

Ngoài ra, toàn bộ đèn chiếu sáng trong trang trại của TH đều đã được chuyển đổi từ đèn sợi đốt sang đèn led, giúp tiết kiệm khoảng 5.000.000 Kwh điện/năm, tương đương giảm xấp xỉ 4.000 tấn CO2. Hệ thống pin năng lượng mặt trời tại các trang trại và nhà máy sản xuất hơn 7 triệu kWh/năm, tương đương góp phần giảm khoảng 5.000 tấn CO2/năm.

Năm 2023, với việc áp dụng công nghệ xử lý chất thải ứng dụng những thành tựu khoa học mới nhất, công nghệ xử lý, phối trộn và rải thức ăn, công nghệ tái tạo nền chuồng BRU (Bedding Recovery Unit), TH đã giảm thiểu được ít nhất 70% lượng phát thải metan so với cách xử lý thông thường. TH tích hợp các nguyên tắc của kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn vào mọi khâu của quy trình chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất. Một ví dụ điển hình là việc phát triển hệ thống xử lý chất thải. Phân bò và các chất thải hữu cơ từ trang trại được thu gom làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ.