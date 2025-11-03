"Các linh kiện điện tử chống bức xạ được ứng dụng trong tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik rất hấp dẫn đối với chương trình Mặt Trăng của Nga, mang lại khả năng khám phá vệ tinh tự nhiên của Trái Đất", chuyên gia vũ trụ quân sự Yevgeny Babichev đã chia sẻ quan điểm này với hãng tin TASS.

Ông Babichev cho biết: "Các công nghệ tiên tiến của Nga nhằm chế tạo thiết bị điện tử có khả năng hoạt động trong thời gian dài, gần lò phản ứng hạt nhân của tên lửa hành trình Burevestnik sẽ được sử dụng trong các dự án mặt trăng đầy triển vọng do Tập đoàn Roscosmos chủ trì, cũng như các đối tác của chúng tôi".

Nhà phân tích đưa ra quan điểm này khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng: "Thiết bị điện tử chịu bức xạ lắp đặt trong tên lửa Burevestnik hiện đã được sử dụng trong các chương trình không gian".

Ông Putin lưu ý rằng năng lực khoa học và sản xuất hiện đại của các cường quốc vũ trụ hàng đầu cho phép "trong tương lai gần tích hợp các nguồn tài nguyên từ Mặt Trăng vào tổ hợp công nghiệp của con người, cuối cùng thậm chí đạt được lợi nhuận".

Thiết bị điện tử chống bức xạ của tên lửa Burevestnik có thể ứng dụng cho các chương trình không gian.

Một thách thức cơ bản theo hướng này là độ tin cậy của thiết bị, vốn không phải lúc nào cũng có thể dự phòng. "Cho đến khi vũ trụ và Mặt Trăng phát triển được cơ sở hạ tầng sửa chữa riêng, các thiết bị điện tử phải đáng tin cậy - kể cả khi tiếp xúc với bức xạ", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Babichev nói thêm, các tác động có hại chủ yếu lên Mặt Trăng là do bức xạ thiên hà và mặt trời, cũng như bức xạ thứ cấp sinh ra do sự tương tác giữa các hạt và tia với bề mặt Mặt Trăng.

Vị chuyên gia lưu ý, liều bức xạ hàng ngày trên bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất gần gấp đôi tại trạm vũ trụ ISS, và cao hơn khoảng 200 lần so với ở bề mặt Trái Đất.

"Xét đến chi phí đưa hàng hóa lên Mặt Trăng ở mức rất cao, vấn đề về độ tin cậy của các linh kiện điện tử cho sứ mệnh như vậy cũng quan trọng không kém so với những chuyến bay liên hành tinh", vị chuyên gia lưu ý.

Nhà phân tích đánh giá rằng bộ thiết bị điện tử của Burevestnik phản ánh trình độ phát triển hiện tại của Nga về loại công nghệ này:

"Để đánh giá được mức độ phức tạp của những vấn đề đã giải quyết, cần phải hiểu rằng tất cả các hệ thống chiến đấu và thiết bị của tên lửa đều được đặt ở cự ly tối thiểu so với lò phản ứng hạt nhân công suất cao đang hoạt động, chúng có khả năng bảo vệ vật lý tối thiểu, bị giới hạn bởi kích thước và trọng lượng của tên lửa".

Mới đây nhất, giới chức quân sự Nga thông báo tên lửa hành trình động cơ hạt nhân 9M370 Burevestnik đã hoàn thành các bài thử nghiệm, cho dù phương Tây vẫn nghi ngờ tuyên bố trên.