Công nghệ tiêm kích thế hệ thứ sáu được thử nghiệm trên Su-57D hai chỗ ngồi

Nga sẽ sử dụng tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi làm nền tảng để thử nghiệm các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Thông tin này được nhà thiết kế trưởng của Sukhoi - ông Mikhail Strelets công bố. Ý tưởng bao gồm việc giao vai trò cho phi công hoa tiêu - người mà theo kế hoạch của ông Strelets, sẽ điều khiển máy bay không người lái, đặc biệt là S-70 Okhotnik.

Tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi được chế tạo dựa trên một trong những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của Su-57, đó là chiếc T-50-4 mang số hiệu đuôi "054".

Máy bay bắt đầu các bài kiểm tra lăn bánh vào ngày 16/5/2026, và tới ngày 19/5, nó đã thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 40 phút. Phi công điều khiển là Serhiy Bohdan thuộc Cục Thiết kế Sukhoi.

Lĩnh vực ứng dụng thứ hai của phiên bản hai chỗ ngồi, theo ông Strelets, là phát triển trí tuệ nhân tạo trong chiến đấu, hiện đang được các chuyên gia tại phòng thiết kế nghiên cứu.

Như vậy, Su-57D thực chất được biến thành một phòng thí nghiệm bay để tích hợp các thuật toán ra quyết định tự động vào thao tác điều khiển của máy bay và hệ thống không người lái trực thuộc. Tuy nhiên ông Strelets không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

Máy bay chiến đấu Su-57D hai chỗ ngồi tại sân bay Zhukovsky.

Mặc dù vậy, do những sự chậm trễ liên tục trong việc thực hiện các chương trình mới, việc phát triển tiêm kích mới cho Không quân Nga có thể kéo dài hàng thập kỷ nếu họ muốn tạo ra một cỗ máy có khả năng cạnh tranh với các mẫu phi cơ phương Tây, đặc biệt là sản phẩm thuộc chương trình GCAP hoặc F-47.

Nga hiện đang đẩy mạnh sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 để bổ sung cho phi đội tiêm kích thế hệ thứ năm của mình, nhưng tốc độ vẫn còn khá chậm so với sản lượng ở các nước khác.

Do đó, việc chuyển đổi Su-57 thành xương sống của phi đội máy bay chiến đấu Nga có thể mất thêm vài thập kỷ nữa.

Song song với Su-57, Nga đang phát triển chiếc Su-75 Checkmate, được định vị là một nền tảng hạng nhẹ để bổ sung cho các máy bay chiến đấu hạng nặng.

Vào tháng 6, ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), báo cáo rằng việc sản xuất nguyên mẫu bay thử nghiệm đầu tiên hiện đang được tiến hành.