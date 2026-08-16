HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công nghệ tiêm kích thế hệ thứ sáu được thử nghiệm trên Su-57D hai chỗ ngồi

Sao Đỏ
|

Nga sẽ sử dụng tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi làm nền tảng để thử nghiệm các công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

- Ảnh 1.

Thông tin này được nhà thiết kế trưởng của Sukhoi - ông Mikhail Strelets công bố. Ý tưởng bao gồm việc giao vai trò cho phi công hoa tiêu - người mà theo kế hoạch của ông Strelets, sẽ điều khiển máy bay không người lái, đặc biệt là S-70 Okhotnik.

Tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi được chế tạo dựa trên một trong những nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của Su-57, đó là chiếc T-50-4 mang số hiệu đuôi "054".

Máy bay bắt đầu các bài kiểm tra lăn bánh vào ngày 16/5/2026, và tới ngày 19/5, nó đã thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 40 phút. Phi công điều khiển là Serhiy Bohdan thuộc Cục Thiết kế Sukhoi.

Lĩnh vực ứng dụng thứ hai của phiên bản hai chỗ ngồi, theo ông Strelets, là phát triển trí tuệ nhân tạo trong chiến đấu, hiện đang được các chuyên gia tại phòng thiết kế nghiên cứu.

Như vậy, Su-57D thực chất được biến thành một phòng thí nghiệm bay để tích hợp các thuật toán ra quyết định tự động vào thao tác điều khiển của máy bay và hệ thống không người lái trực thuộc. Tuy nhiên ông Strelets không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu.

- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu Su-57D hai chỗ ngồi tại sân bay Zhukovsky.

Mặc dù vậy, do những sự chậm trễ liên tục trong việc thực hiện các chương trình mới, việc phát triển tiêm kích mới cho Không quân Nga có thể kéo dài hàng thập kỷ nếu họ muốn tạo ra một cỗ máy có khả năng cạnh tranh với các mẫu phi cơ phương Tây, đặc biệt là sản phẩm thuộc chương trình GCAP hoặc F-47.

Nga hiện đang đẩy mạnh sản xuất máy bay chiến đấu Su-57 để bổ sung cho phi đội tiêm kích thế hệ thứ năm của mình, nhưng tốc độ vẫn còn khá chậm so với sản lượng ở các nước khác.

Do đó, việc chuyển đổi Su-57 thành xương sống của phi đội máy bay chiến đấu Nga có thể mất thêm vài thập kỷ nữa.

Song song với Su-57, Nga đang phát triển chiếc Su-75 Checkmate, được định vị là một nền tảng hạng nhẹ để bổ sung cho các máy bay chiến đấu hạng nặng.

Vào tháng 6, ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), báo cáo rằng việc sản xuất nguyên mẫu bay thử nghiệm đầu tiên hiện đang được tiến hành.

Theo Militarnyi
Tags

Strelets

Vadim Badekha

Mikhail

Nga

máy bay chiến đấu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại