Công nghệ theo tiêu chuẩn Châu Âu xuất hiện tại Hà Nội: Tất cả người tham gia giao thông đặc biệt chú ý

Hệ thống 1.800 camera và đèn giao thông AI vừa được Hà Nội đưa vào vận hành đã đánh dấu bước ngoặt trong quản lý đô thị ở Hà Nội. Giờ đây, giao thông của thành phố được điều tiết bởi một "não bộ" kỹ thuật số có khả năng tự học và phản ứng theo thời gian thực.

Camera AI: Xử lý tại chỗ, phát hiện vi phạm từ khoảng cách 700m

Điểm đặc biệt nhất của hệ thống camera AI mới được lắp đặt trên các tuyến phố Thủ đô chính là khả năng xử lý dữ liệu "tại biên". Khác với thế hệ cũ chỉ làm nhiệm vụ ghi hình và truyền dữ liệu thô về trung tâm, mỗi mắt camera AI hiện nay giống như một máy tính nhúng mini. Nó có khả năng tự phân tích video ngay tại vị trí lắp đặt để phát hiện chính xác hơn 20 lỗi vi phạm như: đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm, dùng điện thoại khi lái xe, hay thậm chí là không thắt dây an toàn.

Với công nghệ ống kính hiện đại có thể xoay 360 độ và khả năng zoom xa lên tới 700m, hệ thống này cho phép lực lượng chức năng thực hiện "tuần tra trên môi trường điện tử". Mọi hành vi vi phạm đều được khoanh vùng tức thời và lưu trữ dữ liệu trong vòng 75 ngày, giúp việc dựng lại hành trình phương tiện phục vụ công tác điều tra và xử phạt nguội trở nên minh bạch, chuẩn xác gần như tuyệt đối.

Đèn giao thông "biết nghĩ" để tối ưu dòng người

Song song với việc giám sát, Hà Nội đang thí điểm hệ thống đèn tín hiệu thông minh tại 6 tuyến phố trọng điểm như Phố Huế, Hàng Bài, Nguyễn Thái Học... Thay vì đếm ngược theo một chu kỳ cố định, các bộ điều khiển đèn giao thông AI hiện nay vận hành dựa trên lưu lượng phương tiện thực tế. Hệ thống sẽ tự động đếm số lượng xe, đo mật độ và vận tốc dòng chảy để quyết định kéo dài hoặc rút ngắn thời gian đèn xanh, đèn đỏ sao cho hiệu quả nhất.

Đáng chú ý, công nghệ này còn tạo ra cơ chế "làn sóng xanh", giúp đồng bộ hóa các nút giao liên tiếp trên cùng một trục đường để phương tiện di chuyển ổn định, hạn chế tối đa việc phải dừng chờ nhiều lần. Ngoài ra, nhờ tích hợp kết nối GPS, hệ thống có thể nhận diện và tự động ưu tiên đèn xanh cho các phương tiện đặc thù như xe cứu hỏa, cứu thương hay xe dẫn đoàn ngay khi chúng tiếp cận nút giao.

Hiệu quả đột phá từ những con số

Theo đánh giá từ Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, giải pháp công nghệ theo tiêu chuẩn Châu Âu này đã giúp rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình và tăng tốc độ di chuyển trung bình tại các điểm thí điểm. Việc ứng dụng AI không chỉ giảm tải áp lực cho lực lượng cảnh sát đứng đường mà còn thay đổi căn bản ý thức người tham gia giao thông.

Khi mọi nút giao đều có "mắt thần" giám sát 24/7 và thông tin vi phạm được cập nhật công khai, người dân bắt đầu hình thành thói quen tự giác chấp hành luật lệ ngay cả khi không có lực lượng chức năng ứng trực. Đây được kỳ vọng là giải pháp căn cơ giúp Hà Nội giải quyết bài toán ùn tắc và tiến tới xây dựng một đô thị thông minh, an toàn và hiện đại hơn trong tương lai gần.