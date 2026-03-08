Ảnh chụp từ trên cao một phương tiện bay không người lái quân sự màu tối, được trang bị hệ thống anten GAJT-AE3. Ảnh: Hexagon.

Tập đoàn công nghệ quốc phòng Hexagon (Thụy Điển) vừa chính thức giới thiệu hệ thống anten chống gây nhiễu thế hệ mới mang tên GAJT-AE3.

Đây là thiết bị nhỏ gọn được thiết kế nhằm bảo vệ tín hiệu từ tất cả các hệ thống Global Navigation Satellite System (GNSS) lớn, bao gồm GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS và NavIC.

GAJT-AE3 còn hỗ trợ tín hiệu định vị, dẫn đường và thời gian từ Iridium, cũng như các tín hiệu hiệu chỉnh dựa trên vệ tinh.

GAJT-AE3 có khả năng tạo tối đa 7 vùng triệt nhiễu trên mỗi băng tần, giúp duy trì khả năng định vị ngay cả khi có nhiều nguồn gây nhiễu cùng lúc. Thiết bị cũng có thể xác định và định hướng nguồn gây nhiễu, nâng cao khả năng bảo vệ và nhận thức tình huống cho các nền tảng bay.

Theo Hexagon, công nghệ này được phát triển để đối phó với sự gia tăng của các biện pháp phá sóng GNSS - một thách thức ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại.

Ông Stig Pedersen, Chủ tịch mảng Aerospace & Defence Division của Hexagon, khẳng định: “Đây là bước tiến mang tính cách mạng trong các giải pháp chống gây nhiễu đã được kiểm chứng trên chiến trường, đặc biệt dành cho những nền tảng có không gian hạn chế. GAJT-AE3 mang lại khả năng phủ sóng tín hiệu vượt trội và định hướng đa nguồn gây nhiễu để bảo vệ tối ưu”.

Hình minh họa khả năng của GAJT-AE3 trong việc xác định và định vị nguồn gây nhiễu nhằm nâng cao khả năng bảo vệ. Ảnh: Hexagon

Thông số kỹ thuật

GAJT-AE3 được phát triển với hai phiên bản: Rail-mount có trọng lượng 714g và Bolt-mount có trọng lượng 814g.

Thiết bị tiêu thụ 30W điện năng, hoạt động trong dải 16-36V DC, với kích thước 180x140x25mm. Thiết kế nhỏ gọn này cho phép dễ dàng tích hợp trên nhiều nền tảng bay khác nhau, từ UAV, tên lửa cho đến máy bay quân sự.

Giải pháp cho tác chiến hiện đại

Hexagon nhấn mạnh GAJT-AE3 là câu trả lời cho thách thức ngày càng lớn từ công nghệ gây nhiễu tín hiệu GNSS.

Với khả năng chống nhiễu đa tần, đa hệ thống, GAJT-AE3 hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp quan trọng giúp các lực lượng duy trì khả năng định vị và dẫn đường trong môi trường tác chiến phức tạp, nơi tín hiệu vệ tinh thường xuyên bị đối phương tìm cách phá hoại.