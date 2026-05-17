Công nghệ mới của Trung Quốc làm rung chuyển ngành vật liệu: Vạn Lý Trường Thành xanh trang bị ‘vũ khí bí mật’ chặn cát nuốt chửng đất nông nghiệp

Vào tháng trước, Viện Sinh thái và Địa lý Tân Cương (XIEG) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã khởi động hàng loạt dự án kiểm soát cát, ngăn ngừa sa mạc hóa, quản lý xói mòn do gió và xử lý đất nhiễm mặn.

Tờ Science and Technology Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, cho biết các dự án này nhằm mục đích xây dựng một hàng rào sinh thái. Hàng rào này sẽ bảo vệ đất canh tác của khu vực khỏi nguy cơ bị xói mòn và sa mạc hóa.

Tân Cương hiện là một trong những địa bàn trọng điểm thuộc dự án "Vạn Lý Trường Thành xanh" của Trung Quốc. Đây là một siêu dự án nhằm ngăn chặn quá trình sa mạc hóa, tức là tình trạng đất đai màu mỡ bị suy thoái thành hoang mạc khô cằn do biến đổi khí hậu và hoạt động của con người.

Mục tiêu của dự án bao gồm việc bao bọc hoang mạc Taklamakan bằng một vành đai xanh. Đây là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới. Vành đai xanh này sử dụng các loài cây chịu hạn và các công nghệ cố định cát như lưới rơm.

Trong số các công nghệ mới được triển khai tại rìa hoang mạc Taklamakan, nổi bật là 6 loại vật liệu kiểm soát cát thân thiện với môi trường. Các vật liệu này bao gồm những sản phẩm có nguồn gốc từ sợi bazan, một loại vật liệu gia cường hiệu suất cao được chế tạo từ đá núi lửa nóng chảy.

Vào năm 2024, sứ mệnh Hằng Nga 6 của Trung Quốc đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên mang thành công các mẫu vật từ vùng tối của Mặt Trăng về Trái Đất. Trong sứ mệnh đó, lá quốc kỳ Trung Quốc làm từ sợi bazan đã trở thành lá cờ đầu tiên được cắm ở vùng tối Mặt Trăng.

Đại học Dệt may Vũ Hán, đơn vị thiết kế lá cờ, cho biết sợi bazan giúp lá cờ có khả năng chống chịu nhiệt độ khắc nghiệt và bức xạ cực tím mạnh để không bị phai màu. Trường đại học này cho biết loại sợi này có giá thành rẻ hơn sợi carbon và có thể kết hợp với các vật liệu khác để dệt thành vải.

Bên cạnh sợi bazan, các vật liệu khác được triển khai tại Tân Cương còn bao gồm chất thải rắn tro bay. Đây là một phế phẩm từ các nhà máy nhiệt điện than và có thể được tái chế để sản xuất những vật phẩm như gạch xây dựng.

Ông Pei Liang, nhà khoa học trưởng của dự án, chia sẻ rằng dự án kỳ vọng sẽ tăng 50% hiệu suất thi công kiểm soát sa mạc hóa và giảm 30% chi phí.

Theo SCMP