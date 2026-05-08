Công nghệ LiDAR màu mở ra bước tiến mới cho xe tự lái

Theo Reuters , thế hệ cảm biến LiDAR mới của Hesai không chỉ giúp phương tiện nhận biết khoảng cách và hình dạng vật thể, mà còn có thể phân biệt màu sắc của môi trường xung quanh, từ đó cải thiện khả năng xử lý tình huống trên đường.

LiDAR, viết tắt của Light Detection And Ranging, là công nghệ sử dụng tia laser để quét môi trường và tạo ra bản đồ không gian ba chiều với độ chính xác cao.

Trong nhiều năm qua, đây được xem là một trong những cảm biến quan trọng nhất đối với xe tự lái nhờ khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết phức tạp.

Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống LiDAR hiện nay chỉ ghi nhận dữ liệu về khoảng cách và hình dạng vật thể. Điều đó khiến các hãng xe vẫn phải kết hợp thêm camera để nhận diện màu sắc, biển báo hoặc tín hiệu giao thông. Việc xử lý đồng thời nhiều nguồn dữ liệu khác nhau làm tăng độ phức tạp của hệ thống và đòi hỏi khả năng tính toán lớn hơn.

Hesai cho biết công nghệ LiDAR mới của hãng có thể giải quyết một phần hạn chế này khi tích hợp khả năng nhận diện màu sắc trực tiếp trong cảm biến. Cụ thể, hệ thống mới sử dụng chip quang học mang tên Picasso, cho phép thu thập cả dữ liệu không gian lẫn thông tin hình ảnh trong cùng một quá trình quét.

Nhờ đó, xe tự lái có thể nhận diện môi trường xung quanh theo cách trực quan hơn, bao gồm phân biệt màu đèn giao thông, biển báo hoặc các vật thể có đặc điểm màu sắc khác nhau.

Nhà sản xuất nhấn mạnh công nghệ này có thể giúp cải thiện “khả năng nhận thức không gian” của phương tiện tự hành.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp xe tự lái ngày càng cạnh tranh, việc nâng cấp hệ thống cảm biến được xem là yếu tố quan trọng để cải thiện độ an toàn. Các hãng công nghệ đang tìm cách giúp xe tự lái hiểu môi trường tốt hơn nhằm xử lý chính xác các tình huống phức tạp trên đường phố đông đúc.

Theo Reuters , Hesai dự kiến sản xuất hàng loạt hệ thống LiDAR mới từ năm 2026. Công ty hiện là một trong những nhà cung cấp LiDAR lớn tại Trung Quốc và đang hợp tác với nhiều hãng xe điện trong nước.

Sự xuất hiện của LiDAR nhận diện màu cũng cho thấy xu hướng mới trong ngành cảm biến ô tô. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng đo khoảng cách, các nhà sản xuất đang hướng đến việc tích hợp nhiều loại dữ liệu hơn vào cùng một thiết bị nhằm giảm sự phụ thuộc vào camera và đơn giản hóa hệ thống xử lý.

Trong những năm gần đây, công nghệ LiDAR có bước phát triển mạnh cả về hiệu năng lẫn chi phí. Các cảm biến LiDAR trước đây thường có kích thước lớn và giá thành rất cao, khiến chúng chỉ xuất hiện trên xe thử nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu.

Tuy nhiên, nhờ tiến bộ trong thiết kế chip và công nghệ sản xuất, nhiều mẫu LiDAR mới đã trở nên nhỏ gọn hơn và phù hợp với xe thương mại.

Sự cạnh tranh ngày càng mạnh trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc cũng thúc đẩy quá trình thương mại hóa LiDAR. Nhiều hãng xe đang sử dụng công nghệ này như một điểm nhấn để nâng cấp các tính năng hỗ trợ lái và hướng tới khả năng tự lái cấp cao hơn.

Reuters cho biết LiDAR vẫn là chủ đề gây tranh luận trong ngành công nghiệp ô tô. Một số công ty xem đây là cảm biến quan trọng để đảm bảo độ an toàn cho xe tự lái, trong khi một số hãng khác lựa chọn hướng đi chủ yếu dựa vào camera và trí tuệ nhân tạo.

Dù vậy, việc Hesai giới thiệu LiDAR có khả năng nhận diện màu cho thấy công nghệ này vẫn đang tiếp tục được cải tiến mạnh mẽ.

Với khả năng kết hợp dữ liệu khoảng cách và hình ảnh trong cùng một cảm biến, LiDAR thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp xe tự lái xử lý môi trường chính xác hơn, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghệ giao thông thông minh trong những năm tới.

(Nguồn: Reuters)