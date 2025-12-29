Công nghệ hỗ trợ bảo vệ bầu trời xanh

Trong 2 tháng qua, thông qua thiết bị bay không người lái (drone), lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 cơ sở sản xuất vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo vệ môi trường. Các sai phạm bao gồm việc vận hành cơ sở phát thải trong thời gian dài mà không tự đo lường các chất độc hại, tháo dỡ công trình đô thị nhưng không lắp rào chắn bụi, phát tán trực tiếp các tác nhân gây ô nhiễm ra khu vực xung quanh. Hồ sơ các vụ việc được chuyển giao cho cơ quan công tố nhằm thực thi các biện pháp xử phạt nghiêm khắc nhất theo luật định.

Chiến dịch này là một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo vệ môi trường tại các thành phố của Hàn Quốc trước tình trạng bụi mịn (PM2.5 và PM10) đang đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái đô thị.

Vào mùa đông và đầu mùa xuân, sự kết hợp giữa khí thải công nghiệp, giao thông và hiện tượng nghịch nhiệt khiến các hạt ô nhiễm bị giữ lại ở tầng thấp, làm chất lượng không khí tại các thành phố lớn thường xuyên rơi vào mức nguy hại. Chất lượng không khí tại các đô thị lớn như vùng thủ đô Seoul, Daejeon thường xuyên ở mức “kém” hoặc “rất kém”, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Hàn Quốc xác định chuyển đổi số đóng vai trò là công cụ nền tảng giúp tối ưu quy trình, quản lý dữ liệu môi trường minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động và giảm chi phí xã hội. Sự kết hợp của hai yếu tố này không chỉ giúp Hàn Quốc đáp ứng các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu quốc gia và khả năng chống chịu trước những tác động môi trường.

Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát và giảm ô nhiễm không khí, như ban hành các kế hoạch quản lý bụi mịn theo mùa, trong đó tăng cường hạn chế lưu thông xe cũ, xe diesel có mức phát thải cao, kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than và cơ sở công nghiệp vào những ngày ô nhiễm nặng.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng mở rộng hệ thống cảnh báo chất lượng không khí thông qua hoạt động cải tiến phân tích dữ liệu từ hệ thống quan trắc không khí tự động trải khắp thành thị, ngoại thành và khu công nghiệp, thu thập dữ liệu nồng độ ô nhiễm theo thời gian thực và công khai qua cổng thông tin Air Korea. Người dân có thể tra cứu qua ứng dụng di động, bản đồ tương tác và bảng LED tại các điểm công cộng.

Nền tảng dữ liệu trung tâm của hệ thống này là Hệ thống hỗ trợ làm sạch không khí (CAPSS), một cơ sở dữ liệu phát thải quốc gia chứa thông tin chi tiết về phát thải từ nhiều nguồn như công nghiệp, giao thông, sinh hoạt, nông nghiệp. Dựa trên nền tảng dữ liệu quan trắc và CAPSS, Hàn Quốc cũng phát triển thêm các mô hình mô phỏng và dự báo chất lượng không khí phức tạp, kết hợp mô hình khí tượng, dữ liệu phát thải và ảnh viễn thám.

Những mô hình này do Viện Môi trường quốc gia (NIER) và Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) vận hành, cho phép dự báo theo giờ và theo khu vực, hỗ trợ cảnh báo sớm và các biện pháp can thiệp tạm thời như hạn chế hoạt động công nghiệp hoặc giảm lưu lượng giao thông trong ngày ô nhiễm cao.