Công nghệ đường sắt cao tốc tự phát triển của Trung Quốc đang đánh dấu những bước tiến đáng kể cả về đổi mới công nghệ và khả năng vận hành.

Việc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc Thẩm Dương-Bạch Hà ở phía đông bắc Trung Quốc gần đây là minh chứng cho những tiến bộ này, với các đoàn tàu và hệ thống mới được thiết kế cho điều kiện khắc nghiệt và vận hành thông minh.

Đoàn tàu điện nhiều toa (EMU) Fuxing CR400BF-GS được sử dụng trên tuyến đường mới này được thiết kế đặc biệt cho các vùng cực lạnh.

Đồng thời, việc xây dựng tuyến đường sắt này đã được hưởng lợi từ những tiến bộ trong sản xuất thông minh. Các tấm ray "dạng đế" là yếu tố then chốt giúp tàu chạy êm ái ở tốc độ cao.

Đáng chú ý, việc sản xuất các tấm bê tông đường ray cao tốc Thẩm Dương-Bạch Hà, mỗi tấm dài 5,6 mét và rộng 2,5 mét, hiện chỉ mất 10 phút/tấm, với độ chênh lệch chiều cao được kiểm soát chính xác ở mức chi tiết như sợi tóc, giúp nâng cao đáng kể độ chính xác và hiệu quả, theo ông Yang Zhenhua, một quan chức của Tập đoàn Đường sắt số 9 Trung Quốc.



Tiếp tục đẩy mạnh tốc độ, tàu cao tốc nhanh nhất thế giới, CR450, đã bắt đầu một loạt các thử nghiệm trước khi vận hành trên tuyến đường sắt cao tốc ở Trung Quốc, đạt tốc độ đơn tàu 453 km/giờ và tốc độ vượt kỷ lục 896 km/giờ.

Hiện chưa có tuyến đường sắt cao tốc thương mại nào trên thế giới hoạt động ở tốc độ cao hơn mức 400 km/giờ, theo ông Wang Lei, một nhà thiết kế của Công ty TNHH Xe lửa Trường Xuân CRRC.

Một thách thức lớn là giảm lực cản khi vận hành của tàu. Từ 350 đến 400 km/giờ, lực cản tăng 30%, và 95% lực cản này đến từ không khí.

Để giải quyết lực cản khí động học này, tàu CR450 có phần mũi dài hơn, thon gọn hơn, đường mái thấp hơn 20 cm và giảm trọng lượng 50 tấn, nhờ đó giảm lực cản khí động học 22%.

Sự ưu việt của đường sắt cao tốc Trung Quốc được thể hiện không chỉ qua "khung thép" chắc chắn mà còn bởi "bộ não thông minh" tiên tiến.

Hệ thống CTCS-3 ATP (Hệ thống bảo vệ tàu tự động) và ATO (Hệ thống vận hành tàu tự động), được phát triển độc lập bởi Tập đoàn Viện Nghiên cứu & Thiết kế CRSC (CRSCD), đã được triển khai trên tàu điện CR450.

Ông Jiang Ming từ CRSCD lưu ý rằng hệ thống này có đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ các chức năng tự động quan trọng, bao gồm vận hành giữa các ga, bảo vệ quá tốc độ và dừng chính xác, do đó đảm bảo an toàn ngay cả trong điều kiện thời tiết tầm nhìn thấp, cùng nhiều tính năng khác.

Để hỗ trợ phát triển đường sắt ở miền Tây Trung Quốc, một hệ thống điều khiển tàu thế hệ mới cũng đã được thiết kế để hoạt động đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt.

Được tích hợp với Hệ thống Vệ tinh Định vị Bắc Đẩu, hệ thống điều khiển tàu mới này kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, chẳng hạn như định vị vệ tinh, bản đồ điện tử và cảm biến tốc độ, giúp tăng cường đáng kể độ chính xác và độ tin cậy của việc định vị tàu.

Mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đang trên đà vượt mốc 50.000 km tổng chiều dài vào cuối năm 2025. Thêm vào đó, Trung Quốc đang thể hiện năng lực ngày càng tăng trong việc xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc không chỉ rộng lớn mà còn thông minh, kiên cường và sẵn sàng cho tương lai.