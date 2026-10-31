Công nghệ dẫn đầu thế giới của Nga làm rung chuyển ngành năng lượng, 9 quốc gia đồng loạt muốn tiếp cận, 4 nước xúc tiến dự án

Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom cho biết 9 quốc gia châu Phi đã bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi của nước này.

Ngày 30/10, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân quốc gia Nga (Rosatom) Alexei Likhachev cho biết Nga sẵn sàng cung cấp các nhà máy điện hạt nhân với nhiều quy mô và cấu hình khác nhau cho các quốc gia châu Phi, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường.

Theo ông Likhachev, Rosatom đang thảo luận về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn với 4 quốc gia, gồm Uganda, Ghana, Ethiopia và Ai Cập.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi dựa trên nguyên tắc châu Phi là một khu vực đa dạng. Vì vậy, chúng tôi có cách tiếp cận riêng với từng quốc gia, không chỉ giới hạn trong một dự án”, ông Likhachev cho biết.

Thông tin được đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba, tổ chức tại Moscow trong tuần này, với sự tham dự của đại diện khoảng 50 quốc gia châu Phi, bao gồm các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Diễn đàn được khởi xướng từ năm 2019, nằm trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường quan hệ chính trị và kinh tế với các quốc gia châu Phi.

Sau hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nước châu Phi đã thể hiện sự quan tâm lớn đối với nhà máy điện hạt nhân, công nghệ hạt nhân quy mô nhỏ cũng như ứng dụng hạt nhân trong y học và nông nghiệp.

Đáng chú ý, ông Likhachev tiết lộ 9 quốc gia châu Phi đã bày tỏ sự quan tâm đáng kể đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi của Rosatom. Đây là giải pháp được tập đoàn Nga thúc đẩy nhằm giúp các quốc gia ven biển tiếp cận lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Trong số này, Rosatom đang tiến hành đàm phán chi tiết với Ai Cập, Tanzania, Togo và Namibia về khả năng cung cấp công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi.

Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới có nhà máy điện hạt nhân nổi đang vận hành. Công trình Akademik Lomonosov tại vùng Chukotka bắt đầu hoạt động thương mại từ năm 2020, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được triển khai thành công ở quy mô thương mại. Rosatom đang tiếp tục phát triển các tổ máy điện hạt nhân nổi thế hệ mới để cung cấp cho thị trường quốc tế.

Hiện nay, châu Phi chỉ có một nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động là Koeberg tại Nam Phi. Công trình được xây dựng bằng công nghệ của Pháp và đi vào vận hành từ giữa những năm 1980.

Tại Ai Cập, Rosatom đang xây dựng El Dabaa, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của quốc gia này, với 4 lò phản ứng. Hai bên cũng đang thảo luận về khả năng mở rộng dự án lên 6 lò phản ứng.

Những cuộc đàm phán này cho thấy Nga đang thúc đẩy hợp tác năng lượng hạt nhân tại châu Phi, từ các nhà máy quy mô lớn đến công nghệ điện hạt nhân nổi, trong bối cảnh nhiều quốc gia tại khu vực tìm kiếm các giải pháp phát triển nguồn cung năng lượng.

Theo Reuters