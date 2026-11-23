Trước đó người đàn ông này từng phải ngầm một chiếc que trong miệng để điều khiển iPad, nhưng sau khi được cấy ghép chip Neuralink mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Không cần cầm tay cầm, người đàn ông vẫn có thể điều khiển nhân vật trong GTA 6 bằng chính suy nghĩ của mình. Đằng sau màn trình diễn gây kinh ngạc này là con chip được cấy vào não do Neuralink, công ty của tỷ phú Elon Musk, phát triển.

Ngày 20/11, Neuralink đăng tải đoạn video dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một người tham gia thử nghiệm chơi GTA 6 bằng thiết bị giao tiếp não - máy tính. Trong video, người này điều khiển một chiếc xuồng cao tốc, lái qua gầm cầu và tiến vào một con kênh hẹp để thực hiện nhiệm vụ thu thập vật phẩm.

Điều đặc biệt là người chơi không sử dụng tay cầm theo cách thông thường. Những tín hiệu từ não bộ được con chip Neuralink ghi nhận, sau đó chuyển thành các thao tác điều khiển trò chơi. Một hình ảnh mô phỏng tay cầm trên màn hình cũng cho thấy các nút bấm được kích hoạt trong quá trình chơi.

Người tham gia thử nghiệm này sử dụng tên LeBrain James trên mạng xã hội. Sau màn trình diễn, ông chia sẻ với trang RuntimeWire rằng trải nghiệm này thực sự khó tin, nhưng việc điều khiển trò chơi cũng không hề dễ dàng.

"Tôi có rất nhiều nút bấm lơ lửng trong đầu, mỗi nút gắn với một ngón tay. Tôi phải nhớ nút vuông là thao tác nào, nút tam giác là thao tác nào...", ông LeBrain James mô tả.

Nói cách khác, người chơi phải tưởng tượng những chuyển động của ngón tay để kích hoạt các nút tương ứng trên tay cầm PlayStation 5. Trong một bài đăng khác, ông LeBrain James thậm chí bày tỏ sự kinh ngạc khi nhận ra mình đang điều khiển tay cầm DualSense chỉ bằng não bộ.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận thao tác còn khó khăn vì đây là trải nghiệm mới. Neuralink không công bố chi tiết cách ánh xạ từng tín hiệu não thành nút bấm, độ trễ khi điều khiển hay thời lượng chơi. Vì thế, đoạn video mới chỉ cho thấy khả năng của công nghệ, chưa đủ để đánh giá trải nghiệm này đã tương đương với cách chơi game thông thường hay chưa.

Từ điều khiển con trỏ đến chơi game bằng suy nghĩ

Thực tế, chơi game không phải khả năng hoàn toàn mới của Neuralink. Người tham gia thử nghiệm đầu tiên của công ty, ông Noland Arbaugh, từng sử dụng chip não để chơi cờ vua trực tuyến và Civilization VI, duyệt web, phát trực tiếp cũng như điều khiển máy tính MacBook.

Bài đăng của ông Elon Musk giới thiệu về Telepathy

Đến nay, công nghệ này đã tiến thêm một bước khi được thử nghiệm với những trò chơi đòi hỏi thao tác liên tục và phản ứng trong môi trường thay đổi như GTA 6. Thay vì chỉ di chuyển con trỏ rồi nhấp chuột, người chơi phải điều khiển phương tiện và thực hiện nhiều thao tác trong không gian ảo.

Đằng sau những màn trình diễn đó là Telepathy, sản phẩm đầu tiên Neuralink đang phát triển. Hệ thống sử dụng các điện cực cấy vào não để ghi nhận hoạt động thần kinh tại những vùng liên quan đến chuyển động của bàn tay và cánh tay, sau đó chuyển tín hiệu thành lệnh kỹ thuật số.

Neuralink cho biết một số người tham gia thử nghiệm có thể điều khiển bàn phím, máy chơi game, xe lăn hoặc cánh tay robot. Tuy nhiên, đây vẫn là những tính năng thử nghiệm, chưa được cung cấp cho tất cả người tham gia.

Một trong những mục tiêu quan trọng của công nghệ này là giúp người bị liệt có thể sử dụng máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử bằng suy nghĩ. Với những người từng mất khả năng vận động, điều đó có thể mở ra cách tiếp cận thế giới số mà trước đây họ gặp rất nhiều khó khăn.

Chính ông LeBrain James cũng từng phải sử dụng một chiếc que ngậm trong miệng để điều khiển iPad. Ông mô tả mình khi đó giống như một con chim chỉ biết mổ liên tục vào màn hình. Cách làm này khiến hàm bị đau và chỉ cho phép ông chơi một số trò chơi hạn chế.

Sau khi được cấy chip Neuralink, ông cho biết khả năng điều khiển máy tính giống như mở lại cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài.

Dẫu vậy, Neuralink vẫn còn một chặng đường dài trước khi công nghệ này trở thành thiết bị y tế được sử dụng rộng rãi. Công ty nhấn mạnh các thiết bị hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu, chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hay cơ quan quản lý nào khác phê duyệt. Những trải nghiệm được chia sẻ từ người tham gia thử nghiệm cũng không đại diện cho kết quả của tất cả bệnh nhân trong tương lai.

Màn chơi GTA 6 bằng suy nghĩ vì thế không chỉ là một màn trình diễn công nghệ gây tò mò. Nó cho thấy Neuralink đang thử nghiệm đưa khả năng điều khiển bằng não bộ ra khỏi phạm vi máy tính cá nhân, tiến tới những thiết bị và hoạt động phức tạp hơn. Với những người mất khả năng vận động, ý nghĩa lớn nhất có thể không nằm ở việc chơi được một trò chơi mới, mà ở cơ hội giành lại quyền chủ động trong cuộc sống số.