Công nghệ "bị thế giới hoài nghi" đã xuất hiện ở đường phố Nga: Ra đời sớm nhưng độ hoàn thiện khó tin

Minh Anh |

Những sản phẩm này thậm chí có thể chinh phục điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Năm 2020, “ông lớn” Yandex của Nga đã đưa công nghệ xe tự lái của mình ra đường phố công cộng ở Las Vegas. Việc Yandex tham gia vào lĩnh vực xe tự lái diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty lớn của Mỹ cũng đang làm điều tương tự.

Quy trình huấn luyện xe tự hành khá phức tạp, và trong khi Yandex tỏ ra lạc quan, các nhà sản xuất ô tô lâu đời lại tỏ ra hoài nghi về công nghệ này.

Thách thức lớn nhất đối với tất cả công nghệ xe tự lái không chỉ là việc an toàn hơn người lái, mà còn phải hiệu quả tương đương với người lái giàu kinh nghiệm…


Nga

xe tự lái

yandex

