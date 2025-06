Công nghệ 5/6: Reddit kiện Anthropic, Galaxy Z Fold7 Ultra siêu mỏng sắp ra mắt

Teaser về mẫu điện thoại gập mới được Samsung tiết lộ. (Video: GSMArena)

Galaxy Z Fold7 Ultra siêu mỏng sắp ra mắt

Samsung được đồn đoán ra mắt phiên bản Ultra cho dòng Fold từ khá lâu. Theo GSMArena , thiết bị này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay cùng với phiên bản tiêu chuẩn Z Fold7 và hai mẫu gập "vỏ sò" là Z Flip7 và Z Flip7 FE. Dự kiến, các mẫu điện thoại gập mới của Samsung được giới thiệu tại một sự kiện trực tiếp ở New York vào đầu tháng 7.

Teaser của Z Fold7 Ultra hé lộ một thiết kế siêu mỏng, theo dự đoán sẽ mỏng hơn Z Fold6 hiện tại (5,6 mm khi mở ra) và cả phiên bản đặc biệt Z Fold Special Edition (4,9 mm).

Hình ảnh mẫu điện thoại gập mới trong teaser của Samsung.

Điều đáng chú ý không kém là Samsung hứa hẹn Fold7 Ultra sẽ sở hữu hệ thống camera “tốt nhất phân khúc”. Việc xuất hiện của Z Fold Ultra không quá bất ngờ. Thực tế, thiết bị này vốn đã được kỳ vọng sẽ ra mắt cùng thế hệ Z Fold6 năm ngoái song không được giới thiệu.

Apple nâng cấp AirPods với điều khiển camera

Apple đang chuẩn bị một bản cập nhật lớn cho AirPods tại WWDC 2025 với nhiều tính năng mới. Một báo cáo từ 9to5Mac cho biết hãng "táo khuyết" đang phát triển một tính năng mới cho phép người dùng điều khiển camera của iPhone hoặc iPad bằng AirPods. Theo đó, người dùng có thể chụp ảnh bằng cách chạm vào phần thân của AirPods.

AirPods có thể sở hữu thêm các công nghệ mới. (Ảnh: Ellirocker)

Hãng cũng đang lên kế hoạch cho một tính năng mới giúp phát hiện khi người dùng ngủ quên trong lúc đang đeo AirPods và tự động tạm dừng nội dung đang phát. Hiện vẫn chưa rõ tính năng này có yêu cầu Apple Watch hay không, vì Apple Watch vốn đã có khả năng theo dõi giấc ngủ.

Apple cũng có thể mở rộng khả năng điều chỉnh âm lượng của tính năng “Conversation Awareness” — một tính năng giúp giảm âm lượng khi nói chuyện. Ngoài ra, còn có thể xuất hiện chế độ micro mới với chất lượng "studio", tương tự tính năng trộn âm thanh trên iPhone 16, giúp loại bỏ tiếng ồn nền trong video.

WWDC 2025 là sự kiện thường niên cho lập trình viên của Apple diễn ra từ ngày 9/6.

Tổng thống Trump cải tổ Viện AI, đẩy mạnh đổi mới

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đổi tên Viện An toàn AI của Mỹ thành Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI, chuyển trọng tâm từ an toàn sang phát triển công nghệ. Viện mới tập trung vào bảo mật và ảnh hưởng nước ngoài trong AI, thay vì các tiêu chuẩn an toàn trước đây. Động thái này phù hợp với chính sách mở rộng AI của ông Trump, bao gồm sáng kiến Stargate trị giá 500 tỷ USD. Chính phủ Mỹ cũng đang xem xét tác động của ứng dụng AI DeepSeek do Trung Quốc phát triển, gây lo ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

OpenAI đạt 3 triệu người dùng doanh nghiệp

OpenAI vừa thông báo đã đạt 3 triệu người dùng doanh nghiệp trả phí, tăng từ 2 triệu vào tháng 2. Công ty cũng giới thiệu các tính năng mới cho ChatGPT Team và Enterprise, bao gồm "trình kết nối" giúp nhân viên truy xuất dữ liệu từ các công cụ bên thứ ba như Google Drive và Dropbox mà không cần rời khỏi ChatGPT. Ngoài ra, chế độ ghi âm mới cho phép người dùng ghi và phiên âm các cuộc họp, hỗ trợ theo dõi và tích hợp với tài liệu nội bộ.

OpenAI kỳ vọng doanh thu năm nay đạt 12,7 tỷ USD, tiếp tục mở rộng sự hiện diện trong các ngành như tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Reddit kiện Anthropic vì thu thập dữ liệu trái phép

Reddit đã đệ đơn kiện Anthropic, cáo buộc công ty AI này sử dụng dữ liệu Reddit để đào tạo chatbot Claude mà không được phép. Reddit cho biết Anthropic đã truy cập nội dung của mình ít nhất 100.000 lần thông qua bot tự động.

Reddit cáo buộc Anthropic sử dụng trái phép dữ liệu.

Công ty cũng chỉ trích Anthropic vì từ chối tham gia thảo luận về cấp phép dữ liệu, khác với Google và OpenAI, những công ty đã đạt thỏa thuận với Reddit. Anthropic phủ nhận cáo buộc và tuyên bố sẽ tự bảo vệ mình trước vụ kiện. Vụ việc làm nổi bật cuộc tranh luận về quyền riêng tư và việc sử dụng dữ liệu trong đào tạo AI.