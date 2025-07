Mũ AI giúp biến suy nghĩ thành văn bản - khoa học viễn tưởng thành hiện thực

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Sydney đã phát triển một thiết bị đội đầu kiểu mũ có khả năng đọc và chuyển đổi sóng não thành chữ viết, nhờ sự kết hợp của hai hệ thống AI.

Các nhân viên kỹ thuật chỉ cần đội thiết bị như mũ chụp đầu, các cảm biến ghi lại sóng điện phát ra từ não khi bạn suy nghĩ. Sau đó, AI xử lý sóng não, kết hợp mô hình học sâu để “dịch” tín hiệu thành từ ngữ, rồi dùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để hoàn thiện văn bản.

Mũ AI có thể giúp hỗ trợ bệnh nhân đột qụy hay mất khả năng giao tiếp. (Nguồn: Đại học công nghệ Sydney)

Nhóm nghiên cứu cho biết mức độ chính xác hiện tại đạt khoảng 75%, và kỳ vọng được nâng lên tới 90% trong thời gian tới.

Ứng dụng này có thể sẽ giúp cải thiện hiệu suất trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ như trong y tế, mũ AI có thể giúp hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ hay mất khả năng giao tiếp phục hồi chức năng thông qua công nghệ.

Việc lắp đặt thiết bị cũng tối ưu hơn khi chiếc mũ AI có thể giúp không cần cấy ghép hay can thiệp y tế như các hệ thống cũ. Ví dụ như chip Neuralink của Elon Musk, cần phẫu thuật gắn thiết bị vào sọ. Hoặc máy fMRI quét cộng hưởng từ để đọc hoạt động não bộ, đắt tiền và chỉ dùng trong bệnh viện. Những phương pháp này thường gây rủi ro y tế, tốn kém, không tiện dụng cho người bình thường.

OpenAI chi 30 tỷ USD mỗi năm cho Oracle để thuê dịch vụ trung tâm dữ liệu

OpenAI đã ký hợp đồng khổng lồ trị giá 30 tỷ USD mỗi năm với Oracle để sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, theo xác nhận của CEO Sam Altman trong bài đăng trên X và blog công ty.

Hợp đồng này là một phần trong dự án xây dựng trung tâm dữ liệu mang tên Stargate, trị giá 500 tỷ USD, do OpenAI, Oracle và SoftBank công bố vào tháng 1. Thỏa thuận cụ thể giữa OpenAI và Oracle bao gồm công suất 4,5 gigawatt - tương đương hai đập Hoover, đủ cấp điện cho khoảng 4 triệu hộ gia đình.

Larry Ellison - đồng sở hữu Oracle - trở thành người giàu thứ 2 thế giới sau thỏa thuận với OpenAI. (Nguồn: Oracle)

Dự án sẽ được triển khai tại Stargate I site ở Abilene, Texas, và chưa bao gồm SoftBank trong khoản chi 30 tỷ USD. Để đáp ứng yêu cầu khổng lồ này, Oracle đầu tư gần 50 tỷ USD trong hai năm qua vào cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu.

OpenAI cho biết họ đã đạt mức doanh thu định kỳ 10 tỷ USD mỗi năm, gần gấp đôi so với năm ngoái. Tuy nhiên, riêng khoản cam kết với Oracle đã gấp 3 lần doanh thu hiện tại, chưa kể các chi phí vận hành khác. Ngay sau thỏa thuận với OpenAI, giá cổ phiếu Oracle lập đỉnh, giúp Larry Ellison trở thành người giàu thứ hai thế giới.

Galaxy Watch 8 làm khó chịu người dùng thích sự sạch sẽ

Nhiều người dùng Samsung Galaxy Watch 8 đã chia sẻ điểm gây khó chịu ở đồng hồ này. Cụ thể chiếc đồng hồ mới có thiết kế dễ tích tụ bụi bẩn.

Mặt đồng hồ tròn được đặt cao trên phần vỏ "squircle", không có viền bảo vệ nên tạo ra các góc giao nhau sắc nét. Những khu vực này tích tụ bụi, xơ vải và cặn bẩn rất nhanh, dù người dùng chỉ sử dụng bình thường. Việc làm sạch cần tăm bông và nhiều kiên nhẫn, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn bụi ở mép màn hình.

Chiếc đồng hồ mới của Samsung có thể khó vệ sinh. (Nguồn: Androidpolice)

Trước đó, chiếc Galaxy Watch 8 Classic cũng có thể còn khó làm sạch hơn do viền xoay nằm cao hơn mặt vỏ. So với các đối thủ của Samsung, Google Pixel Watch 3 và Apple Watch Series 10 không gặp vấn đề này do thiết kế bo tròn, không có cạnh sắc dễ lưu bụi.

Ngoài vấn đề về khả năng vệ sinh, Samsung Galaxy Watch 8 vẫn là chiếc đồng hồ có hiệu năng tốt. Vì vậy, đây vẫn là chiếc đồng hồ đáng để bạn sở hữu, nếu bạn không phải là người kỹ tính về sự sạch sẽ.