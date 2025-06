Công nghệ 14/6: VNPT ra mắt MegawanIoT, Starlink mở rộng mạng lưới

VNPT ra mắt MegawanIoT - giải pháp kết nối tối ưu cho IoT tại Việt Nam

Với hơn 50 triệu thiết bị IoT dự kiến triển khai vào năm 2025, Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ kết nối thông minh. Để đáp ứng nhu cầu truyền tải dữ liệu ổn định, bảo mật và hiệu quả, VNPT đã giới thiệu giải pháp MegawanIoT, một nền tảng kết nối chuyên biệt giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành và tiết kiệm chi phí.

MegawanIoT giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức triển khai chuyển đổi số.

MegawanIoT sử dụng công nghệ mạng riêng ảo kết hợp với hạ tầng ổn định, giúp đơn giản hóa quá trình triển khai hàng nghìn thiết bị IoT như camera AI, cảm biến môi trường hay hệ thống đo xa.

MegawanIoT đảm bảo chất lượng dịch vụ lên tới 99,99%, hỗ trợ tự động chuyển mạch chính-phụ để duy trì đường truyền liên tục 24/7, đồng thời giảm thiểu thời gian khắc phục sự cố. Với MegawanIoT, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí cấu hình và vận hành mà còn đảm bảo dữ liệu được truyền tải an toàn qua mạng riêng ảo nội tỉnh.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức muốn quản lý hệ thống IoT phức tạp, từ camera giao thông, cảm biến môi trường đến thiết bị đo xa trong ngành điện, từ đó thúc đẩy hiệu quả vận hành và tiến trình chuyển đổi số.

Meta AI ra mắt tính năng chỉnh sửa video bằng trí tuệ nhân tạo

Meta vừa công bố bổ sung tính năng chỉnh sửa video vào nền tảng Meta AI, cho phép người dùng tùy chỉnh video 10 giây bằng 50 mẫu chỉnh sửa sẵn dựa trên công nghệ Movie Gen AI.

Công ty cho biết đã thu thập phản hồi từ các nhà sáng tạo để tối ưu hóa các mẫu chỉnh sửa này, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong ứng dụng Edits. Meta dự kiến mở rộng tùy chọn tùy chỉnh vào cuối năm nay nhằm thu hút nhiều nhà sáng tạo hơn, thay vì để họ tìm đến ứng dụng chỉnh sửa của bên thứ ba.

Với bổ sung này, Meta tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo trên nền tảng AI của mình, tạo cơ hội cho người dùng thử nghiệm và tạo ra các video độc đáo.

Meta tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo video.

Nvidia loại Trung Quốc khỏi dự báo doanh thu và lợi nhuận

Nvidia tuyên bố sẽ không đưa thị trường Trung Quốc vào dự báo doanh thu và lợi nhuận của mình, do không kỳ vọng vào việc Mỹ sẽ dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu chip. CEO Jensen Huang xác nhận rằng chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI H20 của Mỹ có thể khiến Nvidia mất 8 tỷ USD doanh thu trong quý II. Công ty không đặt cược vào khả năng thay đổi của chính quyền Trump, nhưng nếu có, đó sẽ chỉ như một phần thưởng.

Các doanh nghiệp công nghệ đang theo dõi sát diễn biến này, vì nó có thể tác động mạnh đến chiến lược kinh doanh của Nvidia và ngành chip AI toàn cầu.

SpaceX tiếp tục mở rộng mạng lưới Starlink với 26 vệ tinh mới

SpaceX đã phóng 26 vệ tinh Starlink mới từ Căn cứ Không gian Vandenberg, California vào ngày 12/6, nâng tổng số vệ tinh hoạt động lên hơn 7.600.

Tên lửa Falcon 9, sử dụng bộ đẩy B1081, đã hoàn thành lần bay thứ 15 và hạ cánh an toàn trên droneship “Of Course I Still Love You” ở Thái Bình Dương. Đây là lần phóng thứ 72 của Falcon 9 trong năm 2025, với 53 lần dành riêng cho Starlink.

Falcon 9 đã phóng 72 vệ tinh Starlink trong năm 2025.

Mạng lưới Starlink tiếp tục mở rộng, cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao, đặc biệt cho các khu vực xa xôi. SpaceX cũng đang phát triển kết nối trực tiếp đến điện thoại, hỗ trợ nhắn tin và truy cập dữ liệu hạn chế trên một số dòng smartphone.