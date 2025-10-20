Công Ken là ai, giàu cỡ nào?

Đều là những người không ngại lên tiếng trên MXH nên ồn ào dưỡng mi giữa Võ Hà Linh và Công Ken đang nhận về nhiều sự chú ý. Ngay lập tức, thông tin về Công Ken cũng được tìm kiếm.

Công Ken (Ảnh: FBNV)

Công Ken có tên thật là Nguyễn Trọng Công, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội.

Công Ken bắt đầu nổi tiếng trên MXH từ khoảng 2021 - 2022. Thời điểm đó, anh chàng thu hút người xem nhờ nội dung, cách dẫn chuyện đặc trưng. Những câu chuyện của Công cũng rất đơn giản, có thể gặp ở bất cứ đâu như về bà hàng xóm, về tình huống muôn thuở với mẹ, về tình yêu,... và được chia sẻ với giọng điệu hài hước.

Hiện tại, song song với làm nội dung, Công Ken còn học hát và có xuất hiện tại một số chương trình âm nhạc. Tài khoản TikTok của Công đang có 2,8 triệu người theo dõi và gần 109 triệu lượt yêu thích toàn kênh.

Một trong những thông tin về Công Ken được nhiều người chú ý là gia thế. Được biết Công Ken có anh trai và chị dâu là Jimmy Thành và Nhã Lê - cặp đôi sở hữu một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở TP.HCM.

Lượng chốt đơn sản phẩm dưỡng mi của Công Ken trên TikTok Shop (Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ từ Công Ken, sản phẩm dưỡng mi là sự kết hợp của anh chàng và ekip từ bệnh viện của anh trai chị dâu. Công là đại diện hình ảnh và đây cũng là đứa con tinh thần của Công.

Ghi nhận trên giỏ hàng TikTok của Công Ken vào ngày 20/10, sản phẩm dưỡng mi đang được bán với giá 289.000 và khoảng 56,1k sản phẩm. Tính tổng cộng, doanh thu của sản phẩm là hơn 16,2 tỷ đồng.

Song con số doanh thu thực tế cao hơn. Trong livestream tối ngày 19/10, Công Ken cho biết mình bán cả qua page và doanh số đã lên gần 100k.

Ảnh đơn hàng mà Công Ken từng khoe (Ảnh: FBNV)

Từ khi Công Ken mới xuất hiện trên MXH đã có tin đồn TikToker này là con nhà giàu với những thông tin như học trường quốc tế, có thang máy trong nhà,... Năm 2022, trong chia sẻ với chúng tôi, Công Ken phủ nhận thông tin con nhà giàu. Anh chàng tiết lộ:

“Gia đình mình rất bình thường, kiểu cơ bản và truyền thống. Bố mẹ mình từng làm trong quân đội, bây giờ đã nghỉ hưu và có lương. Anh trai mình thì vào TP.HCM lập nghiệp một mình rồi tự nỗ lực, may mắn là bây giờ cũng ổn định. Khi mình vào đây thì chuyện tài chính của 2 anh em hoàn toàn tách biệt. À, nếu tâm trạng vui thì chung một xíu cũng được nhưng đa phần là không”.

Công Ken cùng với anh trai và chị dâu (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên trên tài khoản Facebook có tick xanh, Công Ken mới cập nhật hình ảnh phòng ngủ riêng mà gia đình đang sửa sang cho con trai gây chú ý.

Theo đó căn phòng mang phong cách hiện đại và sang trọng với tông đen - xám chủ đạo, điểm nhấn là mảng tường ốp đá xanh vân mây. Hệ đèn trần ánh sao cùng ánh sáng hắt vàng tạo cảm giác ấm áp, thư giãn cùng với nội thất tinh gọn, đối xứng y hệt khách sạn 5 sao.