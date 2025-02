Cộng đồng đóng góp 60% GDP Việt Nam vừa ghi nhận điều chưa từng có

Hình minh họa bởi AI

"Cao nhất từ trước đến nay"

Năm 2024, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu; tốc độ tăng trưởng đạt 7,09%, thuộc nhóm số ít các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Quy mô GDP đạt 476,3 tỷ USD, đứng thứ 33 thế giới; xuất nhập khẩu đạt 786 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Thu Ngân sách Nhà nước ước vượt 19,8% dự toán, trong đó thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 20,7%…

Những thành tựu này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới diễn ra sáng hôm nay, 10/2, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, kể từ khi đổi mới đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Hiện tại, cả nước có 940.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 30.000 hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh. Riêng năm 2024, có trên 233.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao nhất từ trước đến nay.

Một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới; chủ động tham gia và khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong các chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng doanh nghiệp đã ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp khoảng 60% GDP, 98% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động cả nước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng đầu năm đã có nhiều điểm sáng

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng Cục Thống kê, tình hình kinh tế – xã hội tháng 1/2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng đầu năm đã có nhiều điểm sáng khởi sắc tuy còn hiện hữu một số khó khăn.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1/2025 đạt hơn 33.400 doanh nghiệp, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 77,5% so với tháng trước. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng đạt gần 10.700 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là gần 94.100 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký hơn 81.500 lao động, giảm 30,3% về số doanh nghiệp, giảm 39,3% về vốn đăng ký và giảm 22,3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động trong tháng 1/2025 tăng mạnh, đạt hơn 367.200 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2024. Mặc dù vậy, do trùng với thời điểm cuối năm âm lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ nên các doanh nghiệp thành lập mới khá e dè trong việc bỏ vốn gia nhập thị trường. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 13,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Phần lớn doanh nghiệp thành lập mới có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với gần 10.000 doanh nghiệp (chiếm 93,6% và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm 2024), chủ yếu thuộc khu vực dịch vụ với gần 8.000 doanh nghiệp, chiếm 75,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 30,4%.

Các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ (3.800 doanh nghiệp, chiếm 36,1%) và vùng Đồng bằng sông Hồng (3.300 doanh nghiệp, chiếm 31,4%).

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 1/2025 đạt 22.800 doanh nghiệp, gấp gần 2,6 lần tháng trước và tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ở tất cả các ngành đều có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Tổng Cục Thống kê

Trong tháng 1/2025 có hơn 58.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 52.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 90,5% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,2%), 3.500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (chiếm 6,0%, giảm 55,2%) và 2.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (chiếm 3,5% và giảm 8,3%).

Các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng Một năm nay tập trung chủ yếu ở quy mô vốn nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 52.423 doanh nghiệp (chiếm 89,9% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường) và phần lớn có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm).