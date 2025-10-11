'Cổng địa ngục' giữa sa mạc

Được mệnh danh là một trong những điểm tham quan tự nhiên nguy hiểm nhất thế giới, “cổng địa ngục” (Gates of Hell) ở Turkmenistan vẫn ngùn ngụt lửa đỏ sau gần nửa thế kỷ, giữa sa mạc Karakum khô cằn.

Miệng hố rộng khoảng 60m, sâu chừng 30m, nằm gần làng Darvaza, cách thủ đô Ashgabat khoảng 270km. Tên chính thức của nó là “Ánh sáng Karakum” (The Radiance of Karakum), nhưng người dân địa phương quen gọi bằng cái tên đầy ám ảnh: “Cổng địa ngục”.

Hố lửa này thực chất do con người tạo ra. Năm 1971, trong một cuộc thăm dò khí đốt, mặt đất bất ngờ sụp xuống, tạo nên hố lớn. Lượng khí methane rò rỉ quá nhiều khiến các nhà khoa học quyết định đốt cháy để ngăn nguy cơ gây hại cho người và động vật. Ban đầu, họ nghĩ ngọn lửa sẽ tắt nhanh chóng. Nhưng cho đến nay, nó vẫn cháy liên tục, biến nơi đây thành một cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kỳ vĩ.

Từ thập niên 1980, “cổng địa ngục” trở thành điểm đến nổi tiếng với du khách ưa mạo hiểm. Nhà thám hiểm George Kourounis (Canada) từng là người đầu tiên xuống đáy hố để nghiên cứu, nhưng đến nay, nguồn gốc của việc ngọn lửa vẫn không tắt vẫn là bí ẩn.

Các nhà địa chất Turkmenistan cho rằng, hố lửa có thể hình thành từ những năm 1960, nhưng chưa từng bùng cháy như hiện nay. Dù tiềm ẩn nguy hiểm, “cổng địa ngục” vẫn thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm, trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của đất nước Trung Á này.