Công cụ hack iPhone mới bị lộ có thể âm thầm chiếm quyền hàng trăm triệu thiết bị chỉ qua một cú nhấp

Một phát hiện mới từ các chuyên gia an ninh mạng đang làm dấy lên lo ngại lớn trong cộng đồng công nghệ toàn cầu khi một công cụ hack iPhone cực kỳ tinh vi có tên DarkSword được phát hiện đang bị khai thác ngoài thực tế. Không còn giới hạn trong các chiến dịch nhắm mục tiêu nhỏ lẻ như trước đây, công cụ này đã được triển khai trên diện rộng, đe dọa hàng trăm triệu người dùng iPhone trên toàn thế giới.

Theo thông tin từ Google cùng các công ty an ninh mạng iVerify và Lookout, DarkSword là một kỹ thuật tấn công có khả năng xâm nhập vào thiết bị iOS một cách âm thầm chỉ bằng việc người dùng truy cập vào một trang web đã bị cài mã độc. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng không cần tải xuống bất kỳ tệp tin hay ứng dụng nào mà vẫn có thể trở thành nạn nhân.

Điểm đáng lo ngại là DarkSword nhắm vào các thiết bị chạy iOS 18, phiên bản hệ điều hành vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn trong hệ sinh thái iPhone. Theo số liệu từ Apple, gần một phần tư người dùng vẫn đang sử dụng phiên bản này, khiến quy mô rủi ro trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Không giống các phương thức tấn công truyền thống, DarkSword sử dụng kỹ thuật "fileless", lợi dụng chính các tiến trình hợp pháp trong hệ điều hành để thực hiện hành vi đánh cắp dữ liệu. Cách tiếp cận này giúp công cụ gần như không để lại dấu vết rõ ràng, gây khó khăn lớn cho việc phát hiện và phân tích sau tấn công.

Sau khi xâm nhập thành công, DarkSword có thể nhanh chóng thu thập hàng loạt dữ liệu nhạy cảm, từ mật khẩu, hình ảnh cá nhân đến nội dung tin nhắn trên các ứng dụng phổ biến như iMessage, WhatsApp hay Telegram. Thậm chí, dữ liệu từ các ứng dụng như Calendar, Notes và Health cũng không nằm ngoài tầm ngắm. Đặc biệt, việc công cụ này nhắm tới cả ví tiền điện tử cho thấy động cơ không chỉ dừng lại ở gián điệp mà còn bao gồm cả mục đích tài chính.

Nguồn gốc của DarkSword hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng các chuyên gia nhận định nhiều khả năng nó xuất phát từ một thị trường ngầm chuyên mua bán các công cụ khai thác lỗ hổng bảo mật. Đáng chú ý, toàn bộ mã nguồn của công cụ này đã bị lộ trên Internet, kèm theo các chú thích chi tiết, khiến việc tái sử dụng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sự việc này phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: các công cụ tấn công từng được xem là "vũ khí tối mật" nay đang dần trở thành hàng hóa phổ biến trên thị trường chợ đen. Điều này làm gia tăng nguy cơ các cuộc tấn công quy mô lớn, khi ngay cả những nhóm hacker không quá tinh vi cũng có thể tiếp cận và sử dụng các công cụ mạnh mẽ.

Apple cho biết đã nhanh chóng phát hành các bản cập nhật bảo mật nhằm vá các lỗ hổng liên quan, đồng thời khuyến cáo người dùng nên cập nhật thiết bị lên phiên bản mới nhất để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, việc kích hoạt chế độ bảo mật cao như Lockdown Mode cũng được xem là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều người dùng vẫn chậm cập nhật phần mềm, nguy cơ từ DarkSword vẫn còn hiện hữu. Các chuyên gia cảnh báo rằng chỉ một hành động đơn giản như truy cập vào một trang web tưởng chừng vô hại cũng có thể mở ra cánh cửa cho hacker xâm nhập vào toàn bộ dữ liệu cá nhân.

Sự xuất hiện của DarkSword, cùng với các công cụ tương tự như Coruna trước đó, cho thấy một thực tế rằng cuộc chiến an ninh mạng đang bước sang một giai đoạn mới, nơi các mối đe dọa ngày càng tinh vi và khó kiểm soát hơn. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ thiết bị cá nhân trở thành yếu tố then chốt để người dùng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ đang ngày càng gia tăng.

Đức Khương