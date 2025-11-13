Công chúng dậy sóng với thông tin mới liên quan tới đời tư của tài tử Song Seung Hun

Được biết, nghi vấn xuất hiện rầm rộ xuất phát từ 1 bài đăng của nữ ca sĩ gợi cảm. Trong bài đăng, cô bỗng giới thiệu Song Seung Hun đã... chính thức trở thành thành viên mới trong gia đình mình.

Ngay lập tức, công chúng không khỏi đặt ra nghi vấn Ivy và nam tài tử họ Song đang ở trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, thậm chí đã dọn về sống cùng nhà. Tin đồn khiến dư luận sốc nặng, bởi trước giờ ai cũng tưởng 2 ngôi sao không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau.

Tới nay, Ivy mới chính thức có phản hồi đầu tiên xung quanh nghi vấn sống cùng nhà với tài tử Trái Tim Mùa Thu. Theo đó, trong màn lộ diện ở chương trình Radio Star vào hôm 12/11 mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ tin đồn, đồng thời làm rõ những hiểu lầm của công chúng: "Thực ra tôi đã nhận nuôi 1 chú chó từ tổ chức cứu hộ chó hoang và đặt tên cho bé cún này là Song Seung Hun. Tôi đã đăng bức ảnh về bé cún lên trang cá nhân. Rồi không biết bằng cách nào đó mà chuyện này đã biến thành tin tức khẳng định tôi đang sống chung cùng nam diễn viên Song Seung Hun. Sau đó tôi có tình cờ gặp anh Song Seung Hun trên sân golf, lúc ấy tôi đã thấy vô cùng lúng túng và ngượng ngùng ý". Thì ra thành viên mới trong gia đình mà Ivy khoe trước đó là 1 chú cún chứ không phải tài tử họ Song.

Ivy sinh năm 1982, từng được xem là 1 trong những nữ ca sĩ solo bốc lửa và thành công hàng đầu của làn sóng Kpop. Thời hoàng kim, tên tuổi cô gắn liền với loạt bản hit đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc xứ Hàn, trong đó không thể không nhắc đến ca khúc kinh điển mang tên Sonata Of Temptation.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô bỗng dính nghi vấn lộ clip sex hồi tháng 4/2010. Nhưng hóa ra nhân vật chính trong clip nhạy cảm không phải Ivy mà là 1 cô gái đến từ Trung Quốc. Tuy vậy, tai ương "từ trên trời rơi xuống" đã giáng 1 đòn mạnh lên sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Trong khi đó, Song Seung Hun sinh năm 1976, chính thức gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng toàn châu Á nhờ tác phẩm kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua nhiều phim thành công vang dội như Hương Mùa Hè, Phía Đông Vườn Địa Đàng…

