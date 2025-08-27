Công chức, nội trợ Venezuela xếp hàng đăng ký gia nhập dân quân trong bối cảnh Mỹ điều thêm tàu chiến

Cuối tuần qua, công chức, nội trợ và người về hưu đã xếp hàng tại thủ đô Caracas của Venezuela để đăng ký gia nhập lực lượng dân quân.

Động thái này nhằm gửi một thông điệp tới Washington khi đã triển khai 3 tàu chiến và 4.000 lính thủy đánh bộ ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Theo Lầu Năm Góc, mục đích của việc tăng cường hiện diện hải quân là để chống lại các băng đảng ma túy trong khu vực. Việc triển khai hải quân diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Venezuela ngày càng gia tăng.

Hôm thứ Ba, một nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ điều thêm 2 tàu đến Caribe để trấn áp các băng đảng ma túy.

Việc triển khai này bao gồm một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, USS Erie, và một tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Newport News.

Ông Maduro đã lên án việc "Mỹ tiếp tục các mối đe dọa".

Tổng thống Nicolas Maduro kêu gọi người dân phản ứng với "những mối đe dọa " của Mỹ và đăng ký vào Lực lượng Dân quân Bolivar, một lực lượng dân sự liên kết với lực lượng vũ trang của quốc gia Nam Mỹ này.

Các trung tâm đăng ký dân quân đã được thiết lập tại các quảng trường, tòa nhà quân sự và công cộng ở thủ đô, và thậm chí cả trong dinh tổng thống Miraflores.

Các tình nguyện viên cũng có thể đăng ký tại Mountain Barracks, nơi đặt lăng mộ của lãnh tụ Hugo Chavez.

"Tổ quốc đang kêu gọi chúng tôi. Đất nước cần chúng tôi", Rosy Paravabith, 51 tuổi, cho biết.

"Tôi muốn bảo vệ quê hương", Jesus Borquez, 19 tuổi, nói.

Omaira Hernandez, 78 tuổi cho biết vì tuổi tác, ông không thể chiến đấu nhưng sẵn sàng giúp đỡ

Hiện chưa rõ lực lượng dân quân Venezuela có bao nhiêu quân.

Tổng thống Maduro cho biết chỉ riêng lực lượng dân quân đã có hơn 4,5 triệu binh sĩ sẵn sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ước tính độc lập gần đây nhất, lực lượng này có khoảng 343.000 thành viên vào năm 2020.

"Tôi đăng ký vì Venezuela, Tổ quốc muôn năm!" - các tình nguyện viên hô vang khi đăng ký.

Các sĩ quan cảnh sát và quân dự bị cũng có mặt trong hàng dài người đăng ký.

Trong một video trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino ch biết Venezuela có một đợt triển khai máy bay không người lái với số lượng "đáng kể" cũng như các cuộc tuần tra hải quân dọc theo bờ biển Caribe.

Tuy nhiên, bất chấp việc tăng cường quân sự mạnh mẽ, các nhà phân tích đã hạ thấp khả năng Mỹ tấn công Venezuela.

Hôm thứ Ba, Caracas đã kiến nghị Liên Hợp Quốc can thiệp vào tranh chấp bằng cách yêu cầu "ngay lập tức chấm dứt việc triển khai quân đội Mỹ ở vùng Caribe".