Công chức lương 12 triệu, thu nhập bên ngoài 5 triệu, có 2 con nhỏ, nộp thuế thu nhập cá nhân thế nào? - Cơ quan Thuế trả lời

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính vừa đăng tải câu hỏi người dân gửi đến hệ thống hỏi đáp chính sách tài chính tự động của Bộ như sau:

Tôi làm việc tại cơ quan nhà nước, thu nhập 12 triệu đồng/tháng, có 2 con nhỏ học THCS được giảm trừ gia cảnh. Từ tháng 8/2025, tôi làm thêm ngoài giờ tại Công ty X, thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập từ Công ty X không, mức tính thế nào? Tôi có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở hai nơi làm việc khác nhau (mỗi nơi một con) không?

Thuế tỉnh Phú Thọ trả lời:

Căn cứ quy định pháp luật, trường hợp cá nhân làm việc tại cơ quan nhà nước có thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đồng thời làm thêm và có thu nhập tại Công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng thì:

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại 2 nơi: Cơ quan nhà nước và Công ty X thì cá nhân lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng với Công ty X thì cá nhân đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại nơi cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với thu nhập 12 triệu đồng/tháng (lớn hơn 11 triệu đồng/tháng) là Cơ quan nhà nước trả thu nhập theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính nêu trên. Khi đó, thu nhập (từ tiền công, thù lao, tiền chi khác) do Công ty X chi trả với mức từ 2 triệu đồng trở lên thuộc trường hợp khấu trừ thuế theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.



