Công chúa Thái Lan trong tình trạng nguy kịch

Xuân Mai
|

Hoàng gia Thái Lan hôm 21-5 thông báo tình trạng sức khỏe của Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati đang chuyển biến xấu.

Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, con gái cả của Vua Maha Vajiralongkorn, đã ngã bệnh trong một buổi huấn luyện chó nghiệp vụ của quân đội vào tháng 12-2022 và phải điều trị tại bệnh viện kể từ đó đến nay trong tình trạng hôn mê.

Trước đó, Hoàng gia Thái Lan cho biết bà bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng trong khi chức năng phổi và thận phải duy trì bằng thuốc cũng như các thiết bị y tế hỗ trợ.

Trong tuyên bố hôm 21-5, Hoàng gia Thái Lan cho hay Công chúa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati đã bị nhiễm trùng ổ bụng do viêm ruột già và đang có các dấu hiệu sinh tồn không ổn định, huyết áp thấp, nhịp tim rối loạn và chứng đông máu bất thường.

Theo Bangkok Post, các bác sĩ đã liên tục hỗ trợ hô hấp và thận, sử dụng nhiều loại kháng sinh, cũng như thuốc tăng huyết áp và kiểm soát nhịp tim. Tuy nhiên, tình trạng của bà vẫn tiếp tục xấu đi.

Theo Hoàng gia Thái Lan, tình trạng của công chúa đang tiếp tục suy giảm trong khi tình trạng nhiễm trùng đã vượt tầm kiểm soát và ảnh hưởng đến các cơ quan khác.

Theo kênh Channel NewsAsia, từng học tập tại Anh, Mỹ và Thái Lan, Công chúa Bajrakitiyabha đã đảm nhiệm một số vị trí tại Liên hợp quốc và từng tham gia vận động chiến dịch nhằm cải thiện điều kiện cho các nữ phạm nhân.

Được người dân Thái Lan biết đến với tên gọi thân mật là "Công chúa Bha", vị công chúa 47 tuổi này là người con duy nhất của Vua Maha Vajiralongkorn trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Bà được xem là người rất gần gũi với cha mình và đã được bổ nhiệm chức chỉ huy cấp cao trong lực lượng cận vệ của nhà vua một năm trước khi nhập viện.

Nhà vua 73 tuổi vẫn chưa chính thức công bố người thừa kế ngai vàng, mặc dù các quy tắc kế vị của hoàng gia có phần ưu tiên nam giới hơn. Ông có 7 người con qua 4 cuộc hôn nhân.

