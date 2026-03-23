Công chúa thả dáng trên đường khiến cả triệu người mê đắm, vòng 1 hững hờ sáng bừng cả con phố

Theo Sina , những ngày qua nữ diễn viên sinh năm 2002 Hướng Hàm Chi liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nhờ vóc dáng quyến rũ, tỷ lệ eo - hông hoàn hảo được hé lộ từ những bức ảnh rò rỉ ở hậu tường phim Tình Yêu Từ Từ .

Vóc dáng quyến rũ của Hướng Hàm Chi

Hướng Hàm Chi khiến công chúng không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ với đường cong săn chắc và duyên dáng của mình, trở thành chuẩn mực mới cho vẻ đẹp khỏe mạnh. Với chiều cao 1m62 Hướng Hàm Chi sở hữu vòng eo thon gọn, vòng ba đầy đặn quyến rũ nhờ quá trình luyện tập Pilates lâu ài. Trang phục bó sát như quần jean ống loe hay váy hở lưng càng làm nổi bật những ưu điểm hình thể của cô.

Hướng Hàm Chi tiếp tục gây sốt với chiếc váy nóng bỏng

Nữ diễn viên khoe những đường cong quyến rũ

Đặc biệt, vẻ đẹp của Hướng Hàm Chi không chạy theo mốt càng trắng-gầy-trẻ càng đẹp. Trang phục và cách trang điểm của Hướng Hàm Chi thể hiện nét sắc sảo trưởng thành nhưng cũng rất nữ tính, nhờ đó phá vỡ khuôn mẫu thẩm mỹ thông thường. Nhiều người cho biết họ được Hướng Hàm Chi truyền cảm hứng để luyện tập: " "Các cô gái không thể rời mắt khỏi thân hình này" và "Phụ nữ cũng rất thích vóc dáng của Hướng Hàm Chi".

Tình Yêu Từ Từ là câu chuyện về nữ phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hy), trong quá trình điều tra một vụ bạo hành gia đình đã quen bác sĩ Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình). Sau khi hai người đính hôn, người đàn ông này dần bộc lộ sự kiểm soát cực đoan và xu hướng bạo lực.

Hướng Hàm Chi đóng vai tiểu tam

Nhưng khán giả chỉ chú ý tới nhan sắc của cô

Trong phim Hướng Hàm Chi thể hiện vai Trần Tiểu Vân, là người tình của Vương Chí Thành. Trần Vỹ Đình hơn Hướng Hàm Chi tới 17 tuổi, tuy nhiên, cả hai trông rất đẹp đôi khi sánh bước bên nhau. Trần Vỹ Đình có khí chất bá đạo sang trọng của người đàn ông trung niên giàu có quyền lực, trong khi đó, Hướng Hàm Chi thoát khỏi các vai diễn ngọt ngào thể hiện nét quyến rũ rất đàn bà và sự bí ẩn giống như đang chơi trò "mèo vờn chuột" cùng nam chính.

Hướng Hàm Chi được xem là cái tên sáng giá bậc nhất trong lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất tốt so với đồng nghiệp cùng thế hệ, mà còn được yêu thích vì hình tượng dịu dàng, trong sáng qua các vai diễn Hạ Lâm Hy trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời hay mới đây nhất là Bạch Mai trong Người Làm Ăn Lớn .

Hướng Hàm Chi là công chúa Kinh Khuyên

Ngoài đời, Hướng Hàm Chi lại là cô gái cá tính phóng khoáng, toát lên vẻ năng động tràn đầy năng lượng tích cực. Trước đó, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với nụ cười tươi và phong cách thời trang cá tính trên đường tham dự Paris Fashion Week.

Cô có xuất thân giàu có, được giới đầu tư ưu ái. Nữ diễn viên được gọi là "công chúa Kinh Khuyên" (giới nghệ sĩ thuộc vòng tròn Bắc Kinh) cùng với hai nữ diễn viên trẻ khác là Lý Canh Hy và Trang Đạt Phi.

Người đẹp 24 tuổi đang ở thời điểm rực rỡ nhất