Công chúa showbiz đẹp tới mức bị nhầm gắn filter trên mặt: Visual đẹp như trái đào chín, đôi mắt chứa ngàn vì sao

Nhan sắc của mỹ nhân này vẫn được coi là biểu tượng của showbiz.

Nhắc đến những mỹ nhân từng khiến màn ảnh Hàn Quốc cuối thập niên 2000 điên đảo, Choi Jung Won là cái tên khó bỏ qua. Nữ diễn viên sinh năm 1981 bắt đầu đóng phim từ năm 2001 nhưng chỉ thực sự vụt sáng khi hóa thân thành Na Mi Chil trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Vai diễn cô con gái thứ ba xinh đẹp, đỏng đảnh và có phần ích kỷ không chỉ giúp Choi Jung Won trở thành gương mặt được yêu thích mà còn đưa tên tuổi cô vượt ra ngoài Hàn Quốc, đặc biệt tạo được sức hút lớn tại Trung Quốc.

Visual như gắn filter lên mặt của Choi Jung Won

Điều khiến Choi Jung Won đến nay vẫn được nhắc lại, bên cạnh diễn xuất, chính là nhan sắc từng được xem như “vũ khí” đặc biệt của cô. Gương mặt nữ diễn viên sở hữu những đường nét mềm mại, thanh tú, làn da trắng sáng cùng đôi mắt lớn, đen và trong veo. Đặc biệt, đôi mắt của Choi Jung Won có độ long lanh rất riêng, vừa ngây thơ vừa giàu biểu cảm. Không ít người lầm tưởng ekip ưu ái cà filter trên mặt cô nhưng thực chất, đó đơn giản chỉ vì cô nàng sở hữu bộ nhận diện quá đẹp.

Ở thời kỳ Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, vẻ đẹp ấy càng được tôn lên nhờ kiểu trang điểm trong trẻo, mái tóc xoăn bồng và những món trang sức nữ tính. Khi cười, gương mặt cô mềm mại, ngọt ngào như một trái đào chín; lúc nghiêm túc lại lập tức chuyển sang vẻ sang chảnh, kiêu kỳ đúng chất tiểu thư. Nét đẹp của Choi Jung Won không quá sắc lạnh mà thiên về sự mong manh, dịu dàng, vì thế đặc biệt hợp với những tạo hình tiểu thư và mỹ nhân cổ trang. Báo chí thời điểm đó thậm chí ví cô như một “tiểu Lee Young Ae” nhờ gương mặt thanh tú, làn da trong và nụ cười tươi.

Đáng nói, sức hút của Mi Chil không dừng lại ở Hàn Quốc. Khi Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng được phát sóng tại Trung Quốc, bộ phim nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, còn Choi Jung Won được đặc biệt yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và cách thể hiện nhân vật đầy cá tính. Cô từng sang Trung Quốc quảng bá phim và nhận được sự chú ý của truyền thông, người hâm mộ tại đây.

Tuy nhiên, ánh hào quang đến quá nhanh dường như cũng khiến Choi Jung Won vướng vào “bệnh ngôi sao”. Sau khi nổi đình đám với Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, cô bị cho là thay đổi thái độ, thiếu hợp tác với bạn diễn và có cách hành xử hách dịch trên phim trường. Những lời đồn này được cho là khiến nữ diễn viên mất thiện cảm với giới sản xuất Hàn Quốc. Đáng chú ý, giai đoạn 2011-2013, Choi Jung Won gần như không có tác phẩm mới, đúng vào thời điểm cô cần tiếp tục xuất hiện để giữ vững vị thế sau cú hit Mi Chil.

Không được trọng dụng như kỳ vọng tại quê nhà, Choi Jung Won tìm cơ hội ở Trung Quốc - thị trường từng rất yêu thích cô nhờ Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng. Thế nhưng, rào cản ngôn ngữ, khác biệt môi trường làm việc và việc không có dự án đủ mạnh khiến cô không thể tạo dựng vị trí mới. Tên tuổi của nữ diễn viên vẫn được nhắc đến nhưng chủ yếu nhờ hào quang Mi Chil, thay vì những thành công mới. Cùng thời gian này, cô còn vướng nghi vấn liên quan đến việc quảng cáo dịch vụ cho vay tiền không hợp pháp, khiến hình ảnh càng chịu ảnh hưởng.

Đến năm 2015, Choi Jung Won tiếp tục gây tiếc nuối khi xuất hiện với diện mạo khác hẳn thời đỉnh cao. Gương mặt được nhận xét gầy hơn, đường nét kém tự nhiên, làm dấy lên nghi vấn can thiệp thẩm mỹ dù cô không xác nhận. Nhiều người tiếc cho visual từng được xem là “đỉnh cao”: gương mặt nhỏ, làn da trắng, đôi mắt to tròn long lanh và vẻ đẹp ngọt ngào gần như không cần chỉnh sửa.

Sau đó, Choi Jung Won dần rút khỏi showbiz. Từng xuất hiện tin đồn cô chuyển sang kinh doanh bất động sản, mở quán cà phê..., nhưng công ty quản lý phủ nhận và cho biết nữ diễn viên chỉ muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho cuộc sống riêng. Đến năm 2026, cô vẫn chưa có màn tái xuất đáng chú ý.