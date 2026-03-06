“Công chúa phản bội” mở concert ở Việt Nam ế chỏng ế chơ, chê hết thời thì fan lại không chịu

Sau đêm diễn ở Malaysia hôm 11/1, Jessica - cựu thành viên SNSD - sẽ chính thức mang Reflection Concert Tour tới Nhà thi đấu Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên “công chúa băng giá” đặt chân tới Việt Nam để trình diễn cho một buổi concert solo. Dự kiến diễn ra vào ngày 18/4, đêm nhạc sắp tới còn mang ý nghĩa lớn hơn khi ngày sinh nhật của Jessica trùng với ngày tổ chức concert.

Sau khi sơ đồ vé và quyền lợi người hâm mộ được công bố, đêm diễn Reflections 2026 của Jessica Jung nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Mở bán từ ngày 24/2, tình hình tiêu thụ vé không thực sự bùng nổ như kỳ vọng.

Theo sơ đồ được công bố, khu SVIP giá 5 triệu đồng nằm ngay trước sân khấu, chia thành hai block SVIP-1 và SVIP-2. Đây là khu có quyền lợi cao nhất như tham gia soundcheck, chụp group photo, nhận photocard, poster và cơ hội nhận poster có chữ ký. Phía sau là khu VIP giá 4,25 triệu đồng cùng khu PRE giá 3,5 triệu đồng. Ở khu khán đài, vé được chia thành CAT1 (2,75 triệu), CAT2 (2,25 triệu) và CAT3 (1,5 triệu đồng), trong đó CAT3 là khu tầm nhìn bị hạn chế.

Seatmap và quyền lợi concert Reflection của Jessica

Đáng chú ý, tính đến hiện tại chỉ có hai hạng vé SVIP-1 và SVIP-2 được thông báo sold out, cùng CAT3-L1, CAT3-L2, CAT3-R1, CAT3-R2 và một vài khu vực khác. Đây cũng là những khu giá rẻ nhất nhưng lại có tầm nhìn không mấy thuận lợi. Các hạng vé còn lại như VIP, PRE hay các khu khán đài tầm trung vẫn chưa kín chỗ. Điều này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng sức hút của nữ ca sĩ tại thị trường Việt Nam không còn quá mạnh như thời kỳ đỉnh cao, thậm chí có ý kiến thẳng thắn nhận xét concert đang rơi vào tình trạng ế chỏng ế chơ.

Mới có 10 hạng vé sold-out trong tổ số 28 hạng vé (Ảnh: Threads)

Một số netizen phân tích cho rằng sức hút và mức độ quan tâm từ công chúng dành cho Jessica đã giảm đáng kể kể từ khi cô rời SNSD vào năm 2014. Khi còn hoạt động trong nhóm, Jessica là một trong những gương mặt nổi bật của Kpop thế hệ 2, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn châu Á. Tuy nhiên, sau khi tách khỏi nhóm, sự nghiệp solo của cô dần chững lại.

Bên cạnh đó, Jessica cũng hiếm khi xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn tại Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Việc hoạt động chủ yếu ở thị trường Trung Quốc giúp duy trì độ nhận diện nhất định, nhưng chỉ “làng nhàng” so với trước đây. Không ít khán giả nhận xét âm nhạc của cô trong thời gian gần đây cũng thiếu những sản phẩm thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ, trong khi tần suất phát hành ca khúc mới khá thưa thớt.

Ngoài ra, câu chuyện rời nhóm từng gây tranh cãi lớn trong cộng đồng fan Kpop. Đến nay, một bộ phận người hâm mộ trung thành với đội hình 9 thành viên ban đầu vẫn giữ quan điểm tiêu cực về Jessica. Việc mất đi sự ủng hộ từ một phần fandom cũ, cộng với sức hút đại chúng giảm dần theo thời gian, khiến những hoạt động cá nhân của cô khó tạo được hiệu ứng rộng rãi như trước. Chính vì vậy, khi concert tại TP.HCM được công bố nhưng tốc độ bán vé không quá bùng nổ, netizen không quá bất ngờ.

Việc mất đi sự ủng hộ từ một phần fandom cũ, cộng với sức hút đại chúng giảm dần theo thời gian, khiến những hoạt động cá nhân của cô khó tạo được hiệu ứng rộng rãi như trước (Ảnh: IG)

Tuy vậy, cộng đồng người hâm mộ của Jessica - Golden Star - đã lên tiếng phản bác. Họ cho rằng concert vẫn còn hơn một tháng nữa mới diễn ra nên việc vé chưa bán hết là điều bình thường. Một số fan cũng nhấn mạnh quy mô nhà thi đấu không quá lớn và lượng vé SVIP đã bán hết cho thấy vẫn có một nhóm khán giả sẵn sàng chi mạnh để gặp thần tượng. Cuộc tranh luận vì thế trở nên khá căng thẳng, khi một bên cho rằng nữ ca sĩ đã hết thời, còn phía người hâm mộ lại khẳng định sức hút của “công chúa băng giá” vẫn chưa hề suy giảm.

Trước đó, trong đêm diễn ngày 11/1 tại Arena of Stars (Malaysia), điểm dừng của tour Reflections, bầu không khí được cho là khá trầm lắng. Qua một số đoạn clip do khán giả đăng tải trên mạng xã hội, nhiều dãy ghế trong nhà hát có sức chứa khoảng 5.000 người vẫn còn bỏ trống, tạo cảm giác khá thưa thớt. Hình ảnh các hàng ghế trống chiếm phần lớn khán phòng khiến không ít cư dân mạng bàn tán, cho rằng sức hút của Jessica Jung đã không còn như trước.

Hình ảnh các hàng ghế trống chiếm phần lớn khán phòng tại concert ở Malaysia

Khi đặt cạnh những hoạt động gần đây của các thành viên Girls' Generation, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt. Concert của Taeyeon tại Đài Loan vào khoảng tháng 3 năm ngoái thu hút hàng chục nghìn khán giả, phủ kín khán đài. Trong khi đó, các buổi fan meeting của YoonA, Tiffany hay Soo Young cũng ghi nhận lượng người tham dự đông đảo, nhiều nơi kín chỗ.

Từng là một trong những thành viên có lượng fan lớn bậc nhất trong nhóm ở thời kỳ đỉnh cao, Jessica nay lại phải đối mặt với những phản ứng tiêu cực về tên tuổi của mình. Việc các đêm diễn gặp tình trạng ế vé như nhiều người cho rằng hào quang một thời của nữ ca sĩ đang dần phai nhạt theo thời gian.

Trở lại năm 2014, Jessica bất ngờ đăng bài trên Weibo cho biết cô bị công ty quản lý và các thành viên còn lại thông báo rời nhóm dù bản thân vẫn muốn tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, phía SM sau đó xác nhận Jessica sẽ dừng hoạt động cùng SNSD vì ưu tiên phát triển thương hiệu thời trang riêng Blanc & Eclare, khiến lịch trình nhóm bị ảnh hưởng.

Chính từ đây, fandom chia rẽ mạnh. Một bộ phận fan cho rằng Jessica đặt lợi ích cá nhân lên trên nhóm, bị gán mác “phản bội” khi đang ở đỉnh cao mà vẫn tách khỏi SNSD. Đến nay, sự kiện này vẫn là một trong những scandal gây tranh cãi nhất lịch sử Kpop, đồng thời khiến cộng đồng fan OT9 và OT8 chia rẽ suốt nhiều năm.