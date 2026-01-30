“Công chúa Kpop” bị mắng ngay giữa sự kiện, ngượng ngùng rồi phải rời đi ngay

Sáng 30/1, tờ Koreaboo đưa tin, "công chúa Kpop" Jang Won Young (IVE) vừa bị phóng viên mắng mỏ, cười nhạo trong lần dự sự kiện khai trương cửa hàng cho 1 thương hiệu cashmere cao cấp. Theo ghi nhận ban đầu của truyền thông Hàn, mỹ nhân nhóm IVE đã tới muộn tại hoạt động mới đây, để cho các phóng viên phải chờ đợi lâu. Vì quá bức xúc, 1 nhà báo không kiềm chế được đã mắng thẳng mặt Jang Won Young ngay giữa sự kiện: "Lần sau hãy đến đúng giờ nha". Nữ ca sĩ sinh năm 2004 đã quay đầu về phía phóng viên đó, lộ ra vẻ bối rối rồi rời đi ngay.

Sau khi Jang Won Young vừa mới rời đi, các phóng viên tại hiện trường đã cười hô hố với nhau, cười nhạo nữ ca sĩ 10X, đồng thời tỏ thái độ hưởng ứng, đồng tình với câu mắng trước đó của vị phóng viên nọ. Có nhà báo còn tỏ vẻ thích thú tới mức thốt ra 1 câu: "Anh ấy nói vậy nghe sảng khoái thật sự ấy".

Jang Won Young bị phóng viên mắng cho vào mặt tới mức phải quay đầu lại với vẻ bối rối. Ảnh: X

Jang Won Young bị tố tới muộn trong sự kiện mới. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đồng loạt công kích Jang Won Young sau khi hay tin cô lại tới trễ tại sự kiện công khai. Trước đó, người đẹp đình đám bị chỉ trích tơi bời vì tới muộn ở 2 sự kiện cho 1 thương hiệu thời trang và 1 thiết bị làm đẹp.

Ngay giữa tâm bão ồn ào, đơn vị tổ chức sự kiện đã lên tiếng minh oan cho mỹ nhân IVE. Theo ban tổ chức, Jang Won Young không hề tới muộn, thậm chí còn đến sớm hẳn 5 phút so với thời gian nhãn hàng thông báo cho nữ thần tượng. Nhưng quá trình điều phối sự kiện có chút vấn đề dẫn tới việc ban tổ chức yêu cầu nữ idol ngồi đợi trong xe khá lâu, quá cả thời gian thông báo cho các phóng viên.

Cụ thể, sự kiện chụp hình cho Jang Won Young được lên lịch vào lúc 11h30 sáng (giờ Hàn). Nữ ca sĩ vốn dĩ đã có mặt trước địa điểm tổ chức sự kiện từ 11h25 sáng. Nhưng phải tới tận 11h35 sáng, ban tổ chức mới gọi Jang Won Young vào tham gia chụp hình, dẫn tới việc các phóng viên tưởng nhầm rằng nữ idol đi muộn.