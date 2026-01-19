Công bố video Zakotnoye tan tác sau trận chiến ác liệt giành quyền kiểm soát

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố video khu định cư Zakotnoye tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), nơi được cho là đã được kiểm soát.

Theo nội dung video được quay bằng drone, nhiều ngôi nhà dân và công trình phụ trợ đã bị phá hủy. Các khung hình cũng cho thấy những khu vực còn sót lại dấu vết của công sự và các vị trí từng được lực lượng Ukraine sử dụng trước đó.

Trong một phân cảnh, lá cờ Nga được cắm giữa các tòa nhà bị phá hủy. Những cảnh quay toàn cảnh thể hiện rõ các tuyến đường và cánh đồng liền kề khu định cư, qua đó cho phép đánh giá quy mô các hoạt động giao tranh cũng như đặc điểm địa hình khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình tiến công đang diễn ra, khu định cư Zakotnoye đã được đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 7 mang tên Chistyakovskaya.

Việc tiến quân được bảo đảm nhờ sự phối hợp giữa các đơn vị trinh sát, hỏa lực pháo binh và hoạt động của các kíp vận hành hệ thống không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những hành động trên đã khiến đối phương không thể giữ vững các vị trí trong khu định cư và dẫn tới việc Nga hoàn tất kiểm soát Zakotnoye.