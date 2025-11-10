HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công bố video trận chiến quyết liệt kiểm soát làng Rybnoye

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh cho thấy lực lượng Vostok thiết lập quyền kiểm soát làng Rybnoye sau cuộc tấn công.

Công bố video trận chiến quyết liệt kiểm soát làng Rybnoye- Ảnh 1.

Lực lượng thuộc nhóm quân Vostok của Nga đã tiến hành kiểm soát lại làng Rybnoye ở tỉnh Zaporizhzhia, theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới Vệ binh số 37 thuộc Quân đoàn Hỗn hợp Vệ binh số 36 của nhóm quân Vostok vượt sông Yanchur và hoàn tất nhiệm vụ kiểm soát Rybnoye. Sau đó, quân đội Nga thiết lập quyền kiểm soát khu vực phòng thủ đối phương có diện tích hơn 2 km².

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình tấn công, đối phương đã kháng cự quyết liệt, sử dụng mọi phương tiện có sẵn để giữ vị trí.

“Mặc dù chịu pháo kích và các cuộc tấn công bằng drone liên tục từ đối phương,quân nhân Nga đã thể hiện sự bền bỉ và trình độ huấn luyện cao, vượt qua chướng ngại vật trên mặt nước và rà soát hết khu định cư,” Bộ Quốc phòng Nga nêu trong tuyên bố.

Theo thông báo, trong các trận đánh, binh sĩ Quân đội Liên bang Nga đã tiêu diệt số lượng lớn vũ khí trang bị của đối phương, gồm phương tiện bọc thép và máy bay không người lái hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine.

Các điểm bắn của đối phương bị triệt hạ nhờ việc sử dụng hiệu quả drone và pháo binh của Nga, tạo hành lang cho các nhóm xung kích tiến lên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân Vostok đang phát triển tiến công, tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Dnipropetrovsk.

Trước đó, Bộ cũng đã thông báo về việc kiểm soát làng Rybnoye, khẳng định kết quả này là nhờ hành động của nhóm quân Vostok.

Công bố trận chiến quyết liệt kiểm soát làng Rybnoye

Theo TVzvezda
Không thể "cai" năng lượng Nga, nước EU tìm đến ông Trump: Vì sao được Mỹ đặc biệt miễn trừ?
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại