Lực lượng thuộc nhóm quân Vostok của Nga đã tiến hành kiểm soát lại làng Rybnoye ở tỉnh Zaporizhzhia, theo video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Binh sĩ Lữ đoàn Cơ giới Vệ binh số 37 thuộc Quân đoàn Hỗn hợp Vệ binh số 36 của nhóm quân Vostok vượt sông Yanchur và hoàn tất nhiệm vụ kiểm soát Rybnoye. Sau đó, quân đội Nga thiết lập quyền kiểm soát khu vực phòng thủ đối phương có diện tích hơn 2 km².

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình tấn công, đối phương đã kháng cự quyết liệt, sử dụng mọi phương tiện có sẵn để giữ vị trí.

“Mặc dù chịu pháo kích và các cuộc tấn công bằng drone liên tục từ đối phương,quân nhân Nga đã thể hiện sự bền bỉ và trình độ huấn luyện cao, vượt qua chướng ngại vật trên mặt nước và rà soát hết khu định cư,” Bộ Quốc phòng Nga nêu trong tuyên bố.

Theo thông báo, trong các trận đánh, binh sĩ Quân đội Liên bang Nga đã tiêu diệt số lượng lớn vũ khí trang bị của đối phương, gồm phương tiện bọc thép và máy bay không người lái hạng nặng của lực lượng vũ trang Ukraine.

Các điểm bắn của đối phương bị triệt hạ nhờ việc sử dụng hiệu quả drone và pháo binh của Nga, tạo hành lang cho các nhóm xung kích tiến lên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân Vostok đang phát triển tiến công, tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Dnipropetrovsk.

Trước đó, Bộ cũng đã thông báo về việc kiểm soát làng Rybnoye, khẳng định kết quả này là nhờ hành động của nhóm quân Vostok.

Công bố trận chiến quyết liệt kiểm soát làng Rybnoye