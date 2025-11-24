Theo thông tin, 2 làng này rơi vào quyền kiểm soát của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga nhờ nỗ lực của các đơn vị tấn công thuộc Sư đoàn Bộ binh Động cơ Vệ binh số 36, thuộc Quân đoàn Hỗn hợp Vệ binh số 29 của nhóm lực lượng Vostok.

Dựa trên việc kiểm soát Volchye và Gai, các đơn vị Nga đã đột phá tiến lên về phía bắc và tây.

Đoạn video cho thấy pháo binh Nga tích cực yểm trợ cho lực lượng tấn công, tiến công vào các vị trí kiên cố của Quân đội Ukraine. Drone tấn công cũng được huy động.

Cuộc tấn công khiến Ukraine mất hơn 10 phương tiện và thương vong về nhân lực.

Những nỗ lực phản kích của Ukraine nhằm ngăn chặn binh sĩ của quân đội Nga không thành công. Sau khi rà soát Otradnoye và Tikhye, binh sĩ Nga đã giương cờ trên các tuyến đường của 2 làng.

Công bố video trận chiến quyết liệt kiểm soát 2 làng ở Dnipropetrovsk