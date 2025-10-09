Theo thông báo của Bộ Quốc phòng, các binh sĩ thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới Vệ binh số 394 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 60 thuộc Quân đội Hỗn hợp Vệ binh thứ 5 đã tham gia các trận đánh.

Binh sĩ Nga đã dọn dẹp hơn 190 tòa nhà và cắm cờ Nga trên địa bàn khu định cư.

Phần đầu video ghi lại các trận đánh tấn công vào vị trí đối phương ở khu vực mở. Camera gắn trên drone cho thấy các vụ nổ, cột khói dày đặc bốc lên giữa cánh đồng.

Những đoạn tiếp theo cho thấy nhà cửa bị phá hủy và khói dày đặc. Một số ngôi nhà còn dột mái, xung quanh để lại dấu vết trúng đạn.

Sau đó drone tiếp cận các phương tiện trên đường đất, khiến quân nhân Ukraine chạy né sang bên và phương tiện bị phá hủy.

Cảnh quay trên không cuối cùng cho thấy các con phố với nhà cửa bị phá hủy, cây cối rậm rạp và lá cờ Nga được cắm lên sau khi việc rà soát khu định cư hoàn tất.

Bộ Quốc phòng cho biết các đơn vị thuộc nhóm Vostok tiếp tục tiến công trên các hướng ở tỉnh Zaporozhye và Dnipropetrovsk, đẩy các lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí phòng thủ kiên cố.

Trước đó có thông tin rằng các nhóm xung kích của Trung đoàn bộ binh cơ giới 394 đã hoàn tất việc kiểm soát Novovasilevsky.





Theo TVzvezda

