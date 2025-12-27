HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công bố video giao tranh khốc liệt tạo bàn đạp chiến thuật tại Kosovtsevo

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga công bố video các trận giao tranh tại làng Kosovtsevo, vùng Zaporozhye cho thấy diễn biến và kết quả kiểm soát khu vực.

- Ảnh 1.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đoạn video cho thấy các hoạt động tác chiến diễn ra trong quá trình giành quyền kiểm soát làng Kosovtsevo. Khu vực này được đặt dưới sự kiểm soát của các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 37, thuộc Tập đoàn quân hợp thành số 36 của Cụm quân Vostok.

Cũng theo thông tin được công bố, trong quá trình giao tranh tại Kosovtsevo, các đơn vị Nga đã tiến sâu tới 4 km theo chiều sâu đội hình và mở rộng tới 6 km dọc theo tuyến mặt trận.

Tổng diện tích khu vực được kiểm soát vượt quá 23 km², gồm không chỉ khu dân cư Kosovtsevo mà còn cả các khu vực lân cận xung quanh.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc kiểm soát làng Kosovtsevo đã tạo điều kiện hình thành một bàn đạp chiến thuật. Bàn đạp này được đánh giá là cần thiết cho các hoạt động tiến công tiếp theo của các đơn vị thuộc cụm quân theo hướng Ternovate.

Công bố giao tranh khốc liệt tạo bàn đạp chiến thuật tại Kosovtsevo - Báo Giáo dục và Thời đại

