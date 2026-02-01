Video cho thấy hoạt động tác chiến của các đơn vị xung kích thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 114, Sư đoàn 127, Tập đoàn quân hợp thành cận vệ số 5 của cụm lực lượng Vostok.

Binh sĩ Nga đẩy đối phương lùi khỏi khu vực, đồng thời củng cố và bám giữ vị trí của mình. Hơn 5 km² lãnh thổ trước đó do các lực lượng thuộc Quân đội Ukraine kiểm soát đã chuyển sang sự kiểm soát của Quân đội Nga.

Các dải rừng lân cận và các điểm phòng thủ, vốn được mô tả là những cứ điểm của đối phương, đã bị “làm sạch”.

Theo thông tin nêu trong bản tin, tổn thất của phía Kiev lên tối đa 10 đơn vị trang bị các loại cùng “một số lượng lớn” nhân lực.

Nhiều nỗ lực của đối phương nhằm giữ khu vực bằng cách điều lực lượng dự bị tới đã không thành công; hoạt động luân chuyển lực lượng bị gián đoạn tại cửa ngõ vào tuyến tiếp xúc.

Ngoài Petrovka (Petrivka), phía Nga cũng cho biết đã kiểm soát làng Toretske thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).