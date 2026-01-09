HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công bố video giao tranh ác liệt giành quyền kiểm soát Bratskoye

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh tại Bratskoye giúp mở rộng bàn đạp chiến thuật và tạo điều kiện cho các mũi tiến công tiếp theo.

- Ảnh 1.

Trong các trận giao tranh giành quyền kiểm soát khu định cư Bratskoye thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, binh sĩ Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Cận vệ Độc lập số 36, thuộc Tập đoàn quân 29 của Cụm lực lượng Vostok, đã rà soát hơn 170 tòa nhà và công trình do các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát.

Thông tin trên được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Bộ cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát một khu vực phòng ngự lớn của đối phương với diện tích hơn 9 km².

Trong quá trình kiểm soát, Lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và trang bị, đồng thời mất hơn 10 nền tảng robot và các UAV hạng nặng loại hexacopter Baba Yaga bị phá hủy.

Việc kiểm soát khu định cư này cho phép mở rộng đáng kể bàn đạp trên bờ tây sông Gaichur, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các bước tiến tiếp theo của các đơn vị xung kích thuộc Cụm lực lượng Vostok.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày, quân đội Nga đã kiểm soát làng Bratske thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.


Theo TVzvezda

