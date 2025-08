Công bố Top 20 công ty bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Với mục tiêu tôn vinh vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế và tinh thần phụng sự xã hội, trong năm 2024, CafeF đã lần đầu tiên công bố hệ thống vinh danh CafeF Lists gồm hai bảng danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 - vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp ngân sách lớn nhất cho Việt Nam.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Hàng tiêu dùng, Bán lẻ… sẽ được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Bảng tôn vinh Top 20 công ty Bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là danh sách đầu tiên của chuỗi sự kiện này.

Trong 10 năm trở lại đây, thị trường BĐS đóng góp ngày càng lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước thông qua các khoản thu như tiền thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng các loại khoản thu về nhà đất (Thu tiền sử dụng đất, Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…), vốn là nguồn thu đáng kể của ngân sách nhà nước và luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nội địa (chỉ đứng thứ hai sau thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh).

Năm 2025, dự toán nguồn thu này chiếm hơn 17,5% tổng thu nội địa, và 14,9% tổng thu ngân sách, góp phần tạo nguồn lực tài chính quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Thu ngân sách từ nhà đất cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng thu ngân sách địa phương. Tiêu biểu, tại Thủ đô Hà Nội, theo báo cáo từ Chi cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách trên địa bàn Thành phố ước thực hiện hơn 310.000 tỷ đồng; riêng thu tiền sử dụng đất hơn 54.000 tỷ đồng, góp phần đưa Hà Nội vươn lên dẫn đầu cả nước về thu ngân sách. Trong năm 2024, nguồn thu từ nhà, đất ở Hà Nội cũng tăng hơn 29% so với năm trước, đạt trên 48.590 tỷ đồng.

Là những đơn vị đóng góp lớn nhất vào khoản thu này, doanh nghiệp BĐS Việt Nam – với những dự án quy mô, hiện đại – cũng đã làm thay đổi bộ mặt của nhiều tỉnh thành trên cả nước, tạo nên sự thịnh vượng cho các địa phương và quốc gia. Trong công cuộc phụng sự của doanh nghiệp BĐS, nộp ngân sách là một thước đo quan trọng để đánh giá sự đóng góp cho đất nước, đồng thời tạo niềm tin cho người sở hữu bất động sản.

Theo số liệu từ danh sách PRIVATE 100, tổng nộp ngân sách trong năm 2024 của Top 20 công ty chuyên về bất động sản là hơn 63.200 tỷ đồng, trong đó có 13 doanh nghiệp có mức nộp trên 1.000 tỷ đồng. So với năm trước đó, số nộp của các doanh nghiệp này đã tăng trưởng tới 60%, tương ứng tăng thêm 23.600 tỷ đồng.

Phần lớn các doanh nghiệp trong danh sách là những chủ đầu tư tên tuổi như Vinhomes, BIM Group, Nam Long, Khang Điền, DOJILAND…

Vinhomes tiếp tục đứng đầu danh sách với số thuế đã nộp trong năm 2024 đạt 40.142 tỷ đồng (bao gồm cả số liệu từ dự án dự án bất động sản Vinhomes Global Gate).

Tính riêng Công ty cổ phần Vinhomes thì số nộp ngân sách của doanh nghiệp này trong năm 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 và vượt trội so với các doanh nghiệp bất động sản khác. Điều này cũng khớp với thực tế khi Vinhomes liên tục ra mắt các đại dự án lớn trong những năm gần đây, tiêu biểu năm 2024 là Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng). Việc hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính cũng đảm bảo cho pháp lý của các dự án Vinhomes.

Với Nam Long (NLG), trong năm 2024, công ty đã nộp ngân sách 1.153 tỷ đồng và ghi nhận doanh thu kỷ lục 7.200 tỷ đồng, tăng 126% đến từ việc bàn giao các dự án Akari City, Mizuki Park và Nam Long II Central Lake.

BIM Group , với thành viên chủ lực là Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land), là một trong những doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu theo đuổi triết lý phát triển bất động sản xanh – bền vững với những dự án phức hợp quy mô lớn tại Hạ Long, Phú Quốc, Vĩnh Phúc… BIM Land hiện là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như IHG Hotels & Resorts, Hyatt, The Ascott Limited, Sailing Club Leisure Group…

Năm 2024–2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của tập đoàn khi chính thức đưa vào vận hành InterContinental Halong Bay Resort & Residences – một biểu tượng nghỉ dưỡng bên vịnh di sản, đồng thời khởi động dự án Thanh Xuan Valley – khu đô thị thung lũng sinh thái hiếm có, chỉ cách trung tâm Hà Nội 40 phút lái xe. Với định hướng đầu tư dài hạn, bài bản và cam kết phát triển bền vững, BIM Group tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp tư nhân có đóng góp ngân sách lớn và ổn định trong lĩnh vực bất động sản.

Sau khi nộp ngân sách đột biến gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2023, DOJILAND tiếp tục duy trì mức nộp ngân sách lớn trong năm 2024. Công ty hiện là đơn vị tiên phong phát triển dòng sản phẩm Kim địa ốc - bất động sản nghệ thuật kim hoàn, thay đổi tư duy phát triển bất động sản bằng kỹ nghệ chế tác kim hoàn.

Bộ sưu tập Kim địa ốc của DOJILAND gây ấn tượng với các "tác phẩm" nổi bật như: "Viên kim cương khổng lồ" DOJI Tower tại thủ đô Hà Nội, tòa tháp vương miện kim cương Diamond Crown Hai Phong và tòa tháp vương miện vàng Golden Crown Hai Phong lộng lẫy giữa phố Cảng Hải Phòng…

Ngoài ra trong danh sách cũng có một số cái tên có phần lạ lẫm do là những doanh nghiệp được thành lập để triển khai 1 dự án như trường hợp của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Việt Lào (dự án Eco Central Park tại Nghệ An) hay CTCP Quốc Lộc Phát (dự án Metropole Thủ Thiêm).

Một số doanh nghiệp vốn chuyên về lĩnh vực xây dựng, nhưng cũng thăng hạng trong danh sách năm nay nhờ nộp thuế đất tăng mạnh như Vinaconex, FECON hay Licogi 18.

Bên cạnh các doanh nghiệp phát triển bất động sản đô thị thì trong danh sách cũng có 1 đại diện của lĩnh vực bất động sản thương mại là Vincom Retail và 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp là IDICO và Viglacera.

Sang năm 2025, số nộp ngân sách của các doanh nghiệp bất động sản hàng đầu chắc chắn sẽ còn tăng cao khi mà một loạt dự án khủng đã được các doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất trong nửa đầu năm cùng với nhiều dự án lớn đã được phê duyệt giá đất.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong nửa đầu năm nay là 392.710 tỷ đồng, tăng mạnh 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu từ đất đai 6 tháng đầu năm tăng trưởng đột biến, đạt 86.751 tỷ đồng.

Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 74.004 tỷ đồng, tăng 602% so với cùng kỳ và vượt 77% so với mức thu cả năm trước. Đóng góp đáng kể vào số thu này có dự án Vinhomes Wonder City của Vingroup cũng như loạt dự án của Sunshine Group, NH Smart City, Sun Group…

Còn tại Tp.HCM, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng nguồn thu ngân sách từ đất trên địa bàn TPHCM (trước sáp nhập) ước đạt hơn 65.319 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án đã được duyệt giá đất cụ thể. Trong thời gian tới, 9 dự án đã được phê duyệt giá đất dự kiến sẽ nộp thêm 52.600 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Vinhomes Green Paradise với 27.300 tỷ và Lotte Eco Smart City với 16.190 tỷ.