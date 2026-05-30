Công bố thiệt hại sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Kuwait

Căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait bị trúng tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran, ngày 27/5/2026.

Bloomberg dẫn nguồn tin quốc phòng cho hay, 5 binh sĩ và nhà thầu người Mỹ đã bị thương trong một sự cố tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait do một tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran bắn trúng.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xác nhận thực hiện vụ tấn công và gọi đó là hành động đáp trả các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng Mỹ tại khu vực Bandar Abbas.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), hệ thống phòng không Patriot của Kuwait đã đánh chặn thành công mục tiêu trên không. Tuy nhiên, mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một cơ sở quân sự.

Ngoài những thương tích nhẹ về người, vụ tấn công còn gây thiệt hại đáng kể về vật chất.

Theo báo cáo, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã phá hủy một UAV trinh sát và tấn công MQ-9 Reaper, trong khi chiếc thứ hai bị hư hại nghiêm trọng.

Mỗi UAV này ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD.

Chính quyền Kuwait đã chính thức lên án vụ tấn công, gọi đó là sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trực tiếp chủ quyền quốc gia.