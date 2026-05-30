Công bố thiệt hại sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ Mỹ ở Kuwait

Hoàng Vân
Cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Kuwait hôm 27/5 đã gây thiệt hại cả về nhân sự và vật chất cho lực lượng Mỹ.

Căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait bị trúng tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran, ngày 27/5/2026.

Bloomberg dẫn nguồn tin quốc phòng cho hay, 5 binh sĩ và nhà thầu người Mỹ đã bị thương trong một sự cố tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait do một tên lửa đạn đạo Fateh-110 của Iran bắn trúng.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh xung đột khu vực leo thang.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xác nhận thực hiện vụ tấn công và gọi đó là hành động đáp trả các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng Mỹ tại khu vực Bandar Abbas.

Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), hệ thống phòng không Patriot của Kuwait đã đánh chặn thành công mục tiêu trên không. Tuy nhiên, mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống một cơ sở quân sự.

Ngoài những thương tích nhẹ về người, vụ tấn công còn gây thiệt hại đáng kể về vật chất.

Theo báo cáo, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống đã phá hủy một UAV trinh sát và tấn công MQ-9 Reaper, trong khi chiếc thứ hai bị hư hại nghiêm trọng.

Mỗi UAV này ước tính trị giá khoảng 30 triệu USD.

Chính quyền Kuwait đã chính thức lên án vụ tấn công, gọi đó là sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trực tiếp chủ quyền quốc gia.

Theo Avia-pro
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

