Công bố số tiền phạt khổng lồ cố tài tử Lee Sun Kyun phải chịu vì scandal ngoại tình và ma túy

Trưa 26/1, tờ Osen đưa tin về số tiền phạt dành cho nam tài tử Lee Sun Kyun (Ký Sinh Trùng) sau ồn ào ngoại tình, dùng chất cấm. 1 chuyên gia trong ngành giải trí cho biết các nghệ sĩ thường phải trả khoản bồi thường gấp 2-3 lần so với mức thù lao nhận được ban đầu để khắc phục hậu quả scandal. Dù đã qua đời, Lee Sun Kyun vẫn phải đứng trước số tiền phạt này. Truyền thông Hàn cũng không đề cập gì đến việc liệu nam tài tử có cơ hội được miễn trừ trả tiền phạt hay không sau khi qua đời

Trong trường hợp Lee Sun Kyun, vụ bê bối của nam tài tử đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới 3 đoàn phim gồm No Way Out, The Land Of Happiness và Project Silence. Theo Osen, nhà sản xuất 3 tác phẩm nói trên trả nam nghệ sĩ họ Lee khoảng 3,6 tỷ won (66,4 tỷ đồng) tiền thù lao. Như vậy, về mặt lý thuyết, phía tài tử Ký Sinh Trùng phải đối mặt với nguy cơ đền bù khoảng 10 tỷ won (184 tỷ đồng) vì bê bối. Nhưng trên thực tế, chuyên gia trong ngày tiết lộ, số tiền nộp phạt dành cho Lee Sun Kyun có thể thấp hơn con số dự tính và rơi vào khoảng 3-5 tỷ won (tương đương 55-92 tỷ đồng).

Truyền thông Hàn đưa tin, mức phạt đối với tài tử họ Lee sau loạt scandal có thể rơi vào khoảng 55-92 tỷ đồng

Được biết, vụ bê bối của Lee Sun Kyun khiến 3 ekip phim chịu vạ lây. The Land Of Happiness và Project Silence dù đã quay xong nhưng chưa có lịch chiếu. Trong khi đó, bộ phim No Way Out phải hoãn quay sau khi scandal liên quan tới tài tử họ Lee nổ ra

Hồi cuối tháng 10 năm ngoái, Lee Sun Kyun bị cáo buộc nhiều lần sử dụng ma túy tại nhà riêng của nhân tình Kim Nam Hee - 1 nữ quản lý quán bar. Trong quá trình điều tra, nam nghệ sĩ sinh năm 1975 khai bị nhân tình lừa sử dụng chất cấm: "Tôi hít bột qua ống hút, nhưng tôi tưởng đó là thuốc ngủ. Tôi không biết đó là ma tuý". Khi vụ án ma túy vẫn chưa đi đến hồi kết, Lee Sun Kyun đã chọn cách tự kết liễu mạng sống hồi cuối tháng 12/2023.

Lee Sun Kyun được phát hiện tử vong trong xe cá nhân đậu ở gần công viên Waryong, quận Jongno, Seoul hồi cuối năm ngoái. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện dấu vết của than tổ ong trong xe

Trước đó, đài KBS gây xôn xao khi tung bằng chứng ngoại tình của Lee Sun Kyun và nữ quản lý quán bar Kim Nam Hee

Nguồn: Kbizoom