Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh trật tự tại thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.

Đoàn thanh tra gồm 19 thành viên do ông Ngô Mạnh Hùng - Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra chuyên đề giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La.

Đối tượng thanh tra là UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Sơn La, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố, UBND xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ cho biết thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ).

Thực hiện giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Thanh tra Chính phủ thành lập tổ giám sát do ông Đặng Quốc Tuấn - Trưởng phòng 3, Cục Giám sát và Thẩm định, Thanh tra Chính phủ - làm tổ trưởng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường. Ảnh: Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Cường cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã quyết định tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương và cơ quan hành chính.

Cuộc thanh tra chuyên đề nhằm làm rõ trách nhiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập để đề xuất các giải pháp khả thi, đúng quy định pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc khoa học, bài bản, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Sơn La, đầu mối là Thanh tra thành phố/tỉnh.

Đặc biệt, Đoàn thanh tra phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế của Thanh tra Chính phủ, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm, tiêu cực.

Về phía UBND các tỉnh, thành phố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị quán triệt, chấp hành nghiêm quyết định thanh tra, thành lập tổ công tác của UBND tỉnh, thành phố để phối hợp làm việc. Cùng với đó, cung cấp hồ sơ, tài liệu bảo đảm ngăn nắp, khoa học.

Trong thời gian Đoàn thanh tra làm việc, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tỉnh, thành phố vẫn phải thực hiện bình thường, chỉ đạo công an tỉnh/thành phố chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra chuyên đề về giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp, phức tạp về an ninh, trật tự tại 5 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Đoàn thanh tra gồm 19 thành viên, do ông Nguyễn Duy Đông - Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc làm Trưởng đoàn, ông Vũ Văn Hùng và ông Phạm Duy Khánh làm Phó Trưởng đoàn.

Đối tượng thanh tra là UBND 5 tỉnh, thành phố nêu trên, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.