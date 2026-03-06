Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát công bố quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 - CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 - NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, mục đích và yêu cầu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá việc lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung đã nêu trong quyết định kiểm tra, giám sát; phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung được kiểm tra.

Từ thực tiễn đặc thù của Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị phản ánh những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt, những kiến nghị, đề xuất với Trung ương và các cơ quan liên quan các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII của Thành phố đã đề ra.

Việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến hoạt động bình thường của các tổ chức Đảng, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của Đảng về nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện, cung cấp đầy đủ kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ...