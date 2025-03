Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre , trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Bến Tre), giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre .

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh hứa, sẽ không ngừng học hỏi, nghiên cứu, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tập trung thực hiện các nghị quyết, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bến Tre thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đề nghị, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh đề ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong năm 2025 và những năm tiếp theo.