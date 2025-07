Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định: Thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá với ông Sơn Chí Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long .

Bổ nhiệm Đại tá Võ Công Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Bổ nhiệm Đại tá Trà Quang Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long làm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trao quyết định cho các Phó Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long mong muốn, các cán bộ vừa được bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trước đó, chiều 2/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trao quyết định thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Long (sau hợp nhất với Công an tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ); chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh gồm 37 người; chỉ định Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư.