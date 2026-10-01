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Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về công tác cán bộ

Tân Lộc
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Ông Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.

Ngày 1/10, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.

- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy (bìa phải) và ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, trao quyết định cho ông Đặng Văn Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Văn Dũng khẳng định, sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Dũng cũng cam kết sẽ tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị ông Đặng Văn Dũng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết, thống nhất; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tags

Đặng Văn Dũng

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Bí thư Đảng ủy

Nguyễn Hồ Hải

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