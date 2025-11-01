Công bố quyết định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác cán bộ

Theo đó, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc: Bà Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng; điều động đến nhận công tác tại UBND tỉnh và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm giữ các cương vị công tác mới.

Quyết định ông Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thất Khê; phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định bà Dương Thị Huyền Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lương Văn Tri; phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng.

Quyết định ông Hoàng Văn Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khuất Xá thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khuất Xá; phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn. Các quyết định có hiệu lực cho cán bộ được điều động, bổ nhiệm trên có hiệu lực từ ngày 1/11/2025.

Tập thể lãnh đạo xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng bà Dương Thị Huyền Phương đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những thành tích của các cán bộ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, đồng thời là cơ hội để các đồng chí tiếp tục được trau dồi, thử thách và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới. Mong rằng, với cương vị mới, các cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ công tác mới,ông Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng thời hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận tâm, tận lực phục vụ Nhân dân, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo và tập thể cấp ủy, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.