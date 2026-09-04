Công bố mức tín nhiệm mới của Tổng thống Putin

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) đã công bố kết quả khảo sát mức tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 24 đến 30/8 với 1.600 người trưởng thành tại Nga.

72,2% người dân Nga được hỏi cho biết họ tín nhiệm Tổng thống Vladimir Putin, trong khi tỷ lệ ủng hộ hoạt động của ông đạt 66,9%, theo khảo sát của VTsIOM.

Theo kết quả khảo sát trên, 43,3% số người được hỏi ủng hộ hoạt động của Chính phủ Nga. Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận được tỷ lệ ủng hộ 43,1%, trong khi 52,6% người tham gia khảo sát cho biết tín nhiệm ông.

Trong số các lãnh đạo đảng phái, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhận được mức độ tín nhiệm 31,3%.

Tiếp theo là lãnh đạo đảng Nước Nga Công bằng Sergey Mironov có mức tín nhiệm 25%, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky có mức tín nhiệm 20,3% và Chủ tịch đảng Người Mới Alexey Nechayev đạt 11,1%.

Về mức độ ủng hộ các chính đảng, Nước Nga Thống nhất đứng đầu với tỷ lệ 37,2%. Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhận được 11,6%, LDPR đạt 8,7%, Nước Nga Công bằng đạt 5,3%, còn đảng Người Mới đạt 11,5%.

Kết quả cho thấy Tổng thống Putin tiếp tục có mức độ tin tưởng cao hơn đáng kể so với các chính trị gia và đảng phái được khảo sát.